Sylvia Pasquel se desnuda para millones de cinéfilos en reciente película.

Sylvia Pasquel tenía miedo de hacer su primer desnudo a los 70 años.

Despojarse no solo del pudor, sino también de la ropa para realizar su primer desnudo en la pantalla grande a sus 71 años, fue uno de los retos más grandes para Sylvia Pasquel, quien de la mano del director Arturo Ripstein, da vida a Beatriz en la película El Diablo Entre Las Piernas, escrita por Paz Alicia Garciadiego.

“Yo la verdad es que pensé que iba a tener mucho miedo y mucho pudor a la hora de hacerla, pero la verdad es que el equipo fue tan familiar y cercano, que en ningún momento me sentí con miedo. No es lo mismo desnudarte a los 30 que a los 70. Podrás tener buen cuerpo, pero la ley de gravedad habrá hecho lo suyo”, expresó la hija de Silvia Pinal.

Estos son los retos que enfrentó Sylvia Pasquel tras desnudarse a su madura edad.

“Le decía ‘Arturo es que mis tías van a ver la película y me daría mucho temor que alguien hiciera un comentario ofensivo’. Cada vez que veo la película, me doy cuenta que el desnudo no cuenta y no es realmente el meollo de la situación… es el papel de mi vida y de mi carrera”, confesó.

Sylvia Pasquel revela que la cinta aborda las relaciones íntimas de las personas de la tercera edad

Pero Sylvia Pasquel, no fue la única en despojarse del pudor y la ropa: “Ahora sí que en mi vida vi nalgas como en esta película… yo supongo que mis sobrinos se quedarán impactados”, expresó Patricia Reyes Spíndola, en su momento.

El eje central de la cinta son las relaciones íntimas de las personas de la tercera edad.

“Pareciera como que somos insensibles, no tenemos emociones, no tenemos libido, no tenemos ganas y se nos ve como viejitos en la mecedora frente al televisor”, expresó Pasquel.

“Estoy segura que la gente joven no ha pensado en la sexualidad de sus padres. Nadie se quiere imaginar a sus papás haciendo el amor”, concluyó.

El Diablo Entre Las Piernas se estrenará el próximo 5 de mayo y cuenta además, con la actuación de Alejandro Suárez, Greta Cervantes y Daniel Jiménez Cacho.

