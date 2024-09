Sylvia Pasquel habla sobre los resultados de la prueba de ADN de Apolo; su reacción sorprende

El mundo del espectáculo en México se ha visto sacudida por un escándalo que involucra a una de las dinastías más reconocidas del espectáculo: los Pinal. El caso de Apolo, presunto nieto de la legendaria actriz Silvia Pinal , ha mantenido en vilo a seguidores y medios por igual.

Recientemente, se reveló el resultado de una prueba de ADN que ha puesto fin a meses de especulación, y Sylvia Pasquel , figura respetada de la familia, ha compartido su perspectiva sobre este delicado asunto.

¿Cuál fue el resultado de la prueba de ADN que se le hizo a Apolo?

El 18 de septiembre, se dio a conocer que la prueba genética realizada a Apolo arrojó un resultado negativo, descartando la paternidad de Luis Enrique Guzmán. El estudio, que analizó 24 sistemas genéticos, concluyó con una probabilidad de paternidad del 0.0000000%, echando por tierra la creencia de que el niño era parte del linaje Pinal.

De acuerdo con un documento que se filtró, en el cual detallaba los pormenores del examen, las muestras analizadas correspondían a Apolo Guzmán Laguna, Luis Enrique Guzmán Pinal y Mayela Laguna Coindreau. La conclusión fue contundente: los resultados obtenidos se explican mejor bajo la hipótesis de no-paternidad que bajo la de paternidad, con una diferencia de más de 44 mil millones de veces.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre la prueba de ADN de Apolo?

Ante la avalancha mediática, Sylvia Pasquel, conocida por su discreción, decidió abordar el tema con cautela pero sin rehuir las preguntas de la prensa. En un encuentro con los medios, la actriz expresó: “Ese no es mi tema, yo no me quiero meter en eso. Es un tema legal y no me corresponde a mí hablar”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si el esclarecimiento de los hechos traía paz a la familia, Pasquel dejó entrever su postura: “Para cualquier familia, cuando está metida en una controversia como esta, claro que la paz viene cuando las cosas salen a favor”. Esta declaración, aunque medida, sugirió un alivio por parte de la familia ante la resolución del conflicto.

