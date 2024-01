Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre el accidente que sufrió en Turquía

Este miércoles el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Sylvia Pasquel, quien nos contó en exclusiva cómo se encuentra después de aquel fuerte accidente que sufrió en Turquía hace unos meses.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel? La talentosa actriz dijo estar contenta de volver a Ventaneando, pero sobre todo de retomar su carrera tras el percance que sufrió hace unos meses y que le impidió estar presente en la boda de su nieta Michelle Salas.

Sylvia Pasquel aclara rumores sobre el accidente que sufrió en Turquía

Te puede interesar: La prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán está detenida, ¿por qué?

“Me da gusto regresar, me da gusto retomar mi carrera y empezar a reponer todas las fechas que quedaron pendientes. Vamos a hacer una breve temporada en el teatro Silvia Pinal a precios populares”, declaró.

¿Cómo vivió el accidente que sufrió?

“Fue muy fuerte, fue una enseñanza muy dura, aprendí muchas cosas, entendí muchas otras, he cambiado muchas otras, he mejorado en muchas otras y te sirve de mucho”, agregó Sylvia Pasquel.

Cuando le preguntaron sobre qué fue lo que realmente le pasó, la actriz prefirió no dar detalles, ya que señaló que se encuentra escribiendo un monólogo sobre lo que vivió, por lo que prefiere no dar spoilers.

También te puede interesar: Lolita Cortés volverá a ser intervenida quirúrgicamente, ¿por qué?

“Dentro de todo lo dramático que fue, la situación, hubieron cosas muy simpáticas y muchas veces entre más dramático es el asunto más te ríes… Quiero expresarlo en un monólogo porque realmente cuando tienes un accidente fuera de tu país y en un país donde el idioma es un verdadero obstáculo (es complicado)”, recalcó.

“Los viajantes no tenemos ninguna garantía y es verdaderamente asombroso que en un país que tienen tanta cultura y tanta visita de europeos y americanos que no hablen inglés… Nadie habla inglés y debería de haber en los hospitales una persona que te tradujera lo que pasa”, añadió.

¿Qué le pasó?

Sylvia Pasquel aseguró que “estaba yo de compras en el gran bazar, que no estaba yo ni borracha ni nada de eso, como dijeron, entonces, estábamos comprando inciensos… y había un andamio y el andamio lo usaron para colgar sus cositas, entonces me volteé, no lo vi, me tropecé y me caí, sí estuvo seria la cosa”.

Te puede interesar: Leonardo García se aliará con Daniela Parra en contra de su ex abogado

¿No pudo ir a la boda de Michelle Salas?

Sylvia Pasquel lamentó no haber podido estar en la boda de Michelle Salas, pero reveló que estuvo presente en la boda por videollamada telefónica.

Actualmente, Sylvia Pasquel se encuentra dando funciones de la obra “No seré feliz, pero tengo marido”, con la cual está cumpliendo nueve años y para hacerlo planean hacer una gira por centro y Sudamérica.