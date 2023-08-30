Descubren puesto de tacos que vendía carne de perro; así puedes identificarla

La gastronomía mexicana es reconocida internacionalmente por su riqueza de sabores y variedad de platillos. Uno de los tesoros culinarios más emblemáticos son los tacos, pequeñas obras maestras que llevan en su interior la esencia de la cultura y la tradición. Sin embargo, en ocasiones, esta experiencia culinaria se ve empañada por prácticas engañosas y poco éticas.

Descubren cráneo de perro en puesto de barbacoa de Hidalgo

Recientemente, se ha destapado un perturbador caso en Tizayuca, Hidalgo, donde un puesto de tacos fue clausurado tras descubrirse que no solo vendía carne de borrego, sino también de perro. Las autoridades tomaron medidas inmediatas y cerraron el puesto de tacos, pero el incidente ha dejado una pregunta inquietante en la mente de muchos comensales: ¿cómo es posible distinguir la carne de perro de otros tipos de carne en los platillos que consumimos?

Te puede interesar: Descubre océano bajo la corteza de la Tierra

¿Cómo identificar la carne de perro en un taco?

Diferenciar la carne de perro de otras puede ser un desafío, especialmente cuando se presenta en forma de tacos, donde las especias y los sabores pueden enmascarar cualquier sutil diferencia. Sin embargo, aquí hay algunas pautas que podrían ayudarte a identificar si estás a punto de comer algo inusual:

Textura y color:

La carne de perro puede tener una textura ligeramente diferente debido a su composición muscular. Puede ser más fibrosa o tener una apariencia más oscura en comparación con la carne de res o cerdo.

Sabor inusual:

Aunque los adobos y las salsas pueden influir en el sabor, la carne de can podría tener un sabor distintivo que no se asemeje a las carnes más comunes. Algunos describen un sabor más fuerte.

Huesos y tamaño de las porciones:

Algunos cortes podrían incluir huesos pequeños o características anatómicas que son diferentes a las de otras carnes.

Inspección visual:

Observar cuidadosamente la carne antes de consumirla puede revelar detalles sospechosos, como patrones de grasa, olor muy fuerte, textura pegajosa o características inusuales.

Te puede interesar: ¿Qué es herpes zóster, la enfermedad que padece Romina Marcos?

¿Qué hacer si descubres que están vendiendo carne de perro?

Si tienes motivos para creer que estás consumiendo carne inapropiada, es importante reportarlo a las autoridades locales para proteger a otros y evitar la propagación de estas prácticas.