Talina Fernández rompe el silencio sobre el escándalo de Coco Levy.

Talina Fernández cree que Coco Levy es un chivo expiatorio. ¿Por qué?

En torno a la denuncia por acoso sexual que Coco Levy enfrenta por parte de Danna Ponce, Talina Fernández considera que su hijo es un chivo expiratorio del movimiento feminista que busca cobrar factura, así lo declaró en exclusiva a este programa.

Talina revela si el reciente cierre de su programa de radio se debe al escándalo de Coco Levy como ejecutivo de Videocine. Esta es la primera vez que la conductora y su familia rompen el silencio sobre el tema, y lo hacen en exclusiva para Ventaneando.

“Se llama chivo expiratorio. Yo me siento profundamente orgullosa de mis hijos y agradecida con la vida. Ahora con las feministas... lo que están haciendo son venganzas por los 10 mil años de patriarcado. Ahora se van a enojar, unir y vengar. Desafortunadamente, le tocó a mi hijo”, dijo la conductora a este programa.

“Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué. Coco tiene la conciencia tranquila. Por lo pronto, lo despidieron sin ninguna remuneración. No le pagaron los 30 años de trabajo que lleva, entonces se queda sin trabajo y con su nombre por los suelos, sin dinero. No la estamos pasando bien”, continuó sobre Danna Ponce.

Talina Fernández lamenta el cierre de su programa de radio

Talina reveló el argumento que le dieron para sacar del aire su programa de radio: “Me dijeron que el patrocinador estaba haciendo una restauración de su compañía y que por el momento no nos iba a pagar. Esta radio no estaba sacando de su bolsa ni un centavo, nos estaba pagando el 30% de lo que le pagaba el patrocinador”.

Y sobre sus posibles problemas de dinero, esto dijo: “Tengo dos casas en Bosques de las Lomas... yo quisiera mudarme a una casa grande, pero con un predial de acuerdo a la edad que estoy viviendo”.

