Jaime Camil nos reveló todo sobre la serie El Rey, Vicente Fernández.

Este miércoles tuvimos como invitado especial en el foro de Ventaneando a Jaime Camil, quien nos reveló todo sobre su papel en la serie ‘El Rey, Vicente Fernández’, donde tuvo uno de los retos actorales más grandes de su carrera.

Increíble, muy felices porque ya estamos en Netflix a partir de hoy El Rey, Vicente Fernández; muy pronto en las pantallas de TV Azteca, que me da un gusto tremendo, también. Porque ya sabes de dónde naciste, regresas eventualmente

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El actor habló de todo el proceso que tuvo que vivir para poder hacer el papel de Vicente Fernández en la serie autorizada del cantante.

Caracol tenía buscándome, tres o cuatro meses y algunas agencias de castings en México decían que yo no podía, que no estaba disponible o que yo no quería, no sé qué inventaban… Yo hablo con Lisette Osorio, vicepresidenta de Caracol Internacional y me dice ‘Que pena que no va a poder’ y le digo ‘¿No voy a poder qué?’ ‘Pues la serie de Vicente’ y yo ‘¿Cuál? La serie de qué’ y me dice ‘Llevamos cuatro meses buscándolo y nos dicen agencias de casting en México que usted no quiere, que usted no puede’ y le digo ‘¡Nombre! Primera vez que me enteró de este proyecto y por supuesto’

Jaime Camil confesó que nunca tuvo la oportunidad de hablar del proyecto con Vicente Fernández, pues cuando todo esto llegó, él ya estaba en el hospital.

Desafortunadamente, ya estaba en el hospital cuando me contactan a mí, ya estaba en el hospital y fue muy fuerte, porque el proceso de lecturas de los guiones y todo fue muy emocional, teníamos que parar, nos ganaban las lágrimas, de procesar que él tenía que haber estado aquí, él tenía que haber pasado la alfombra roja ayer, tenía que haber visto su serie y este lamentable accidente, tontísimo que le pasó en el rancho pues, ya no está con nosotros…

Jaime Camil habla del reto actoral que tuvo al interpretar a Vicente Fernández.

Camil aseguró que todo esto es un trabajo que se hizo con mucha dedicación por todos y cada uno de los involucrados.

Es un trabajo muy minucioso y cuidadoso de Caracol de dos años, porque un personaje de la magnitud del tamaño de Vicente, no puedes hacer un proyecto al ay se va. Tienes que darle esta atención y esta energía que se merece; él personalmente cuenta historias, anécdotas muy íntimas al equipo de Caracol y obviamente da la bendición a la producción…

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Hacer un personaje que conectará emocionalmente con el público, honesto y humano; y hacer una interpretación creativa o una interpretación artística de lo que es el Vicente nuestro universo… Importante que los cuatro Vicentes, estuviéramos bien compaginados en el Vicente que íbamos a presentar

Nuestra serie es un drama, vive 95 por ciento en momentos íntimos, no en el Vicente del escenario, sus decisiones, su familia, si es buen padre, si no es buen padre; si está dedicándole más tiempo a la carrera, pérdidas que tuvo irreparables que lo marcaron profundamente…

El elenco y la gente de Caracol tienen la idea de ir a presentar la serie a Doña Cuquita a su rancho.