Queridos artistas desfilaron por la alfombra roja en el estreno de ‘El Rey’.

La espera terminó para El Rey, la serie biográfica que antes de morir, planeó, supervisó y autorizó el añorado Vicente Fernández. Este miércoles, el proyecto se estrena a través de una reconocida plataforma de streaming, por lo que ayer se llevó a cabo una multitudinaria alfombra roja encabezada por su protagonista, Jaime Camil.

"Me pusieron el reto de grabar las canciones de Vicente en el mismo tono en que él las grabó. Yo dije 'va, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien'. Fue muy complicado, pero fue un reto artístico que me puse", dijo el actor.

Regina Pavón y Marcela Guirado, encargadas de interpretar a Cuquita Abarca en dos etapas diferentes, enaltecieron la figura de la ahora viuda del cantante.

"Me parece muy importante resaltar el valor de una mujer como Cuquita en esta historia de éxito que todo mundo vemos, pero que pocos sabemos qué hay detrás", declaró Marcela.

"Doña Cuquita era una mujer bastante revolucionaria para la época, era una mujer que decía lo que pensaba", continuó Regina.

También estuvieron presentes los jóvenes, que junto a Jaime, interpretaron a El Charro de Huentitán en sus diferentes etapas.

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Natalia Jiménez y Drake Bell presentes en la alfombra roja de 'El Rey'

Natalia Jiménez engalanó la noche con su voz, además de dar la noticia de que debutó como actriz en la serie. Además, el invitado peculiar de la noche fue el actor estadounidense Drake Bell, quien tal parece que ha adoptado México como su segundo hogar.

"Me siento muy emocionado por estar aquí. Soy muy buen amigo de Jaime Camil y estoy emocionadno de verlo interpretando a Vicente Fernández", expresó el actor y confesó que su canción favorita de Don Chente es El Rey.

Drake Bell no quiso cantar un fragmento de El Rey, bromeando con que necesitaba un par de tequilas para ambientarse.

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