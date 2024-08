Tanya Vázquez recuerda lo bonito que vivió con Nicandro Díaz

A cinco meses del accidente en motocicleta que cobró la vida del productor de telenovelas, Nicandro Díaz, una revista publicó que Mariana Robles, con quien viajaba al momento de los trágicos hechos, no fue la última pareja del productor, sino que también se había acercado a la actriz Tanya Vázquez. Al cuestionarla a esta última sobre dicha versión, curiosamente no lo negó de manera tajante.

¿Qué dijo Tanya Vázquez? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Tanya Vázquez declaró “que él ya no está para decir, afirmar o negar, entonces, yo lo que te puedo decir es que ni a mí ni a ninguna otra persona le corresponde hablar de una relación o hablar del señor Nicandro”.

“No era nada más un jefe, se volvía un amigo y muy cálido, te escuchaba y (era) muy empático, entonces no era un productor ‘común’ porque era muy humano”, agregó la actriz de telenovelas Tanya Vázquez.

Al preguntarle si ha podido hablar con Mariana Robles, la última pareja sentimental de Nicandro Díaz, Tanya Vázquez declaró que “yo no hablo de otras personas, yo lo que te puedo decir es: ‘Yo no tengo que hablar con la señora ni con nadie, ni justificarme con nadie porque yo no le debo nada a nadie, entonces, no tengo que andar en chismes ni en notas, ni aclarar con nadie, ni hacer unión de equipo con nadie y yo lo guardaré en mi corazón y ya”.

“Yo creo que a nadie le corresponde afirmar cosas y salir y hacer fiesta con una relación o no relación con Nicandro Díaz”, recalcó.

¿Le dolió la muerte de Nicandro Díaz?

“Me dolió, sí me dolió como a todos y como a muchos y lloré, también lloré ese día, o sea, fue inesperado, fue sorpresivo, fue doloroso, un impacto para todos, entonces, ¿qué te puedo decir? Siempre tenía una opinión, un consejo muy acertado, entonces eso lo atesoro en mi corazón, eso no garantiza que se haya tenido una relación... Yo creo que hay que respetar que él ya no está”, agregó Tanya Vázquez, quien asistió como madrina de una exposición de fotografía sobre Montreal, Canadá.