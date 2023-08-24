Taylor Swift en México: Esto pasa horas antes del concierto de la cantante

Este jueves arrancan las presentaciones de Taylor Swift en la Ciudad de México, por ese motivo Ventaneando tiene la crónica de todo lo que está pasando a horas del inicio del concierto en el Foro Sol.

Efectivamente, ya nos encontramos a las afueras del Foro Sol, específicamente estamos en la puerta 6… Déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de llegar a las 10:30 de la mañana, ya había mucha gente, ya había gente formada, ya estaban montando todos los puestos, ya estaban las fans y hay algo muy interesante que está sucediendo, por todos lados ves grupitos de fans ‘Swifties’ intercambiando sus pulseras, que es algo primordial, si tú no traes tus pulseras, no eres parte del fandom de Taylor Swift

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Hay una canción, muy interesante de esta cantante, donde habla de estas cuestiones de las pulseras que tengan mensajes de amor, entonces los fanáticos lo tomaron muy a pecho y ahora en cada concierto, se intercambian las pulseras entre ellos, se las regalan; esto es muy importante, porque dice que no las compren, que entre ustedes háganlas y cámbienlas

Fans de Taylor Swift llegan al Foro Sol

Los fans de la cantante, ya tienen todo listo para el concierto, por lo que se dieron cita desde muy temprano en el recinto. Por ese motivo, ya abrieron las puertas para el ingreso.

Vienen con una vestimenta muy particular de Taylor Swift…, las puertas ya abrieron, hay tanta gente que está llegando, que la gente de aquí decidió abrirlas y va entrando poco a poquito, le llaman entrada a gotas, para que no se hagan aquí los tumultos, yo estoy en el primer filtro, adentro hay un filtro más grande

Por otro lado, las autoridades han informado que el Metro va a tener un horario especial para que los fans puedan salir de forma ordenada.

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