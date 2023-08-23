Integrantes de OV7 rompieron en llanto en su último concierto en la Ciudad de México

Para los integrantes de OV7, el haberse despedido del Auditorio Nacional, recinto que los vio crecer durante 34 años de carrera, no fue nada fácil, y por ello, en su concierto del viernes pasado, abundaron las lágrimas.

Todos chillamos, en lo particular a mi no me gusta llorar en los conciertos, porque literal, no puedes cantar, se te hace un nudo en la garganta, a mi me duele la cabeza, pero fue inevitable. Es un sentimiento muy raro, feo, porque los meses que quedan de gira, son pocos

Es algo que, yo creo que nos llevamos con nosotros muy marcado, a veces es hasta difícil de digerir

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Pues sí fue una noche, la verdad, de sentimientos encontrados, fue el cierre en este recinto que nos ha visto crecer desde hace muchos años

Agradecer a toda la gente que nos ha acompañado estos 34 años, somos personas muy afortunadas

Y, aunque OV7 está próximo a despedirse de los escenarios, lanzarán un nuevo tema, que pudiera ser el último de la agrupación.

Una canción que curiosamente, no tiene nada que ver con el cierre del grupo, pero se llama ‘Para terminar’

La gente puede participar en ste video, mandando sus recuerdos, fotos, todo lo que tengan del grupo, tienen hasta el 25 de agosto. Queremos que sean parte de esta última canción, ‘Para terminar’

¿Van a tener otro concierto en la CDMX?

Todo parece indicar que OV7 podría ofrecer un nuevo concierto a finales de año en la Ciudad de México, para despedirse, ahora sí definitivamente de su público, en un recinto mucho más grande que el Auditorio Nacional.

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