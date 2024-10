Esto es lo que deben pagarte si trabajas el 1 y 2 de noviembre

Estamos a escasos días de que llegue una de las festividades más emotivas y presentativas de México, nos referimos al Día de Muertos , el cual se celebra los días 1 y 2 de noviembre; pero, ¿te los pagan doble si los trabajas?

Durante estos días muchas personas realizan diversas actividades relacionadas con la festividad como poner la ofrenda, pedir calaverita, ir a alumbrar a los panteones o simplemente salir de fiesta; sin embargo, hay personas a las que les toca trabajar estos días.

¿Te pagan doble si trabajas el 1 y 2 de noviembre? Al respecto, muchas personas se preguntan si tienen que pagarles doble o recibir alguna otra retribución económica por ser un día festivo; no obstante, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no lo contempla así.



La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 1 y 2 de noviembre como días festivos, por lo que ambos son laborales. En algunos casos, las empresas otorgan estos días a sus trabajadores, pero ese depende de cada centro de trabajo. Por ello, al no ser un día de descanso, las personas que trabajan esos días no reciben ningún pago doble o adicional.

¿Qué dice la LFT al respecto?

De acuerdo con el Art. 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días 1 y 2 de noviembre no son considerados como días de asueto obligatorio; es decir, en tales fechas los trabajadores no tienen derecho a recibir un descanso con goce de sueldo.

¿Qué dice el calendario de la SEP?

Por su parte, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2024-2025, dice el 1 de noviembre no es conmemorativo, así como tampoco el 2, además de que cae en fin de semana, por lo que no será considerado como día de asueto.

¿Qué es el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una tradición mexicana que se celebra el 1 y 2 de noviembre para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. Esta festividad combina elementos de las culturas indígenas mesoamericanas y las creencias del catolicismo que llegaron con los españoles.

El 1 de noviembre es conocido como el Día de los Inocentes o Día de los Angelitos,y se dedica a los niños que han muerto. Por su parte, el 2 de noviembre es el Día de los Muertos dedicado a los adultos.