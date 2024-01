COVID-19: ¿Te puedes vacunar si recientemente estuviste contagiado?

En las últimas semanas se ha registrado un alza en el número de personas contagiadas por SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19, es por eso que en algunas entidades del país ha vuelto el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, si eres de las personas que recientemente tuvo COVID-19 o influenza y no sabes si debes vacunarte, aquí te lo decimos.

El invierno sigue su curso y las bajas temperaturas no han cesado en gran parte de la república mexicana, es por eso que es necesario extremar precauciones, ya que precisamente durante esta temporada se han presentado más casos de COVID-19, influenza y demás enfermedades respiratorias.

Ejercicios básicos de terapia pulmonar después de sufrir covid-19.

¿Debes vacunarte si recientemente tuviste influenza? Expertos aseguran que una persona al enfermarse de influenza, su sistema inmunológico genera anticuerpos contra el tipo del que se enfermó. Sin embargo, no desarrolla contra otros tipos (variantes o subvariantes), por ello recomienda vacunarse, aún si hace poco se enfermó.





“A lo mejor te dio H1N1, vas a hacer anticuerpos contra ese subtipo; sin embargo, la vacunación contiene, sobre todos las vacunas tetravalentes y trivalentes, tres o cuatro subtipos de influenza. Entonces, a lo mejor de dio H1N1 pero si te vacunas, tienes protección extra otras tres. Sí está recomendado”, dijo el Dr. Carlos Vázquez Vela a UNOTV y aseguró que el virus de la influenza se actualiza anualmente, ya que tiende a mutar.

¿Te debes vacunar si te dio recientemente COVID-19?

Por su parte, en el caso del virus del COVID-19, el especialista en enfermedades infecciosas de New York-Presbyterian Medical Group Wetchester, Dr. David Golberg, aseguró que, hasta el momento no se conoce que exista riesgo alguno porque una persona que recientemente se enfermó reciba la vacuna. No obstante, recomendó que una persona no debe vacunarse mientras cursa la infección, pues esto puede hacer que la vacuna sea menos efectiva.

¿Se puede vacunar de forma simultánea contra la influenza y COVID-19?

El Dr. Vázquez Vela aseguró que no existe evidencia alguna de que existan efectos adversos cuando una persona se vacuna simultáneamente contra la influenza y el COVID-19 al mismo tiempo, pues una no inhibe la efectividad de la otra, por ello, es posible vacunarse contra ambas enfermedades el mismo día y al mismo tiempo.

