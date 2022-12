Tefi Valenzuela sufre secuelas tras agresión de Eleazar Gómez.

Tefi Valenzuela sufre secuelas de las agresiones de Eleazar Gómez.

Aunque el terrible episodio de agresión vivido con Eleazar Gómez hace más de dos años cuando aún eran pareja ya quedó en el pasado, Tefi Valenzuela asegura que todavía enfrenta secuelas de tan traumático evento.

“La verdad estoy súper bien, me siento bien tranquila, pero creo que no es lineal, los procesos no son lineales, creo que, en todo, en la depresión, en la ansiedad, entonces como que viene, regresa, estoy soltera y no tengo a quien ver”, dijo entre risas Valenzuela.

“La verdad es que creo que ha sido un buen año, al menos emocionalmente me he sentido muy bien”, añadió.

¿Ya se perdonó Tefi Valenzuela?

La expareja de Eleazar Gómez declaró que sí y aseguró que está muy positiva, además de que enfocó su energía en crear y hacer las cosas que más le gustan. “Sí, yo creo que estoy muy positiva y he enfocado mi energía en crear, en hacer las cosas que me gustan más”.

¿Tefi Valenzuela le cantará un rap a la Virgen de Guadalupe?

Por extraño que parezca, la peruana estrenará en el 2023 un tema muy especial dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero a ritmo de rap.

“Un rap en donde yo le hablo, porque, aunque no lo crean yo vine aquí en el 2012, hace diez años. Yo vine como reportera de un programa de televisión de Perú, entonces siempre le pedí a la Virgen de Guadalupe que yo quería vivir aquí y que yo quería hacer televisión aquí y en Estados Unidos y así y pues se me está haciendo el sueño después de muchos años”, declaró Tefi Valenzuela.