El polémico mensaje de Karely Ruiz a meses de dar a luz

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más famosa y no es para menos, pues su belleza la ha llevado a ser una de las mejores pagadas en la plataforma de OnlyFans, apenas por debajo de Celia Lora, quien ocupa el primer lugar.

Hace poco la también modelo anunció que estaba embarazada, pero la cosa no terminó ahí, ya que también dio a conocer que tiene una relación con otra mujer llamada Gracie Bon, con quien supuestamente criará a su hija. Este hecho terminó por acallar los rumores que aseguraban que el padre de su hija era el fan que se tatuó su rostro y con el que tuvo relaciones sexuales sin protección.

¿Quién es Gracie Bon?

Es una modelo originaria de Panamá y cuenta con una gran popularidad en la página azul de contenido para adultos. Sin embargo, la relación que Karely Ruiz sostiene con Gracie Bon no es clara y deja mucho a la imaginación, sobre todo por el mensaje que compartió la regiomontana. “Siempre juntas en cada etapa. Te amo, ya estaba cansada de estar oculta”.

¿Karely Ruiz sigue subiendo contenido? Así es, con cinco meses de embarazo Karely Ruiz no ha dejado de subir contenido a redes sociales ni tampoco a su página azul, lo que le ha valido infinidad de críticas por parte de sus fans y de sus haters.

A pesar de que el contenido de su página azul es muy diferente al que comparte en su cuenta de Instagram, Karely Ruiz ha seguido con las fotografías y videos sugerentes, pero ahora con su pancita de embarazo.

¿Qué dijo Karely Ruiz al respecto?

Si temor a las críticas, Karely Ruiz exhibe su baby bump, el cual adorna con atuendos sugerentes y reveladores, por ello, la creadora de contenido se tomó el tiempo para responderle a sus detractores.

“Ya vi que me andan tirando porque sigo haciendo contenido embarazada ¿Pues qué creían? ¿Qué me iba a parar? ¿Que iba a dejar de hacer contenido? No, no, no, yo tengo gustos caros, entonces... A darle”, dijo la modelo.

Vaya que tiene gustos caros Karely Ruiz, pues hace un año se compró un Maserati y recientemente adquirió un Tesla, mismo que presumió en sus redes sociales para demostrar que sigue facturando y en grande.