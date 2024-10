Tenoch Huerta revela cómo afectaron su carrera los señalamiento por supuesto abuso

En otra entrega de la entrevista exclusiva que Tenoch Huerta la concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, el actor reveló cómo le afectaron a su carrera los señalamientos por presunto abuso en contra María Elena Ríos.

¿Qué dijo Tenoch Huerta?

El actor dijo que “fueron dos cosas, o sea, no sé si decir afortunadamente, pero durante todo este periodo había una huelga en Estados Unidos que es donde está la mayor parte de mi trabajo, entonces no es que no pudiera yo trabajar y la huelga terminó después del escándalo, 10 meses después - ocho meses después, pero afectivamente, una vez que termina la huelga, cuando se empiezan a reactivar las cosas, sobre todo en México, se me vuelve muy complicado porque esto asusta y pone en alerta a productores, plataformas y demás, marcas e incluso eventos a los que los actores somos normalmente invitados”.

“Empiezan a poner cierta distancia, pero no lo siento como una distancia de rechazo, sino como una distancia de alerta o como decir: ‘Mira, no tenemos un problema contigo, pero que se resuelva esto’”, subrayó Tenoch Huerta.

“El asunto es que, para resolver el tema, cuando nos empieza a brotar la información, era así de espérame, aquí hay cosas muy raras”, agregó.

¿Pudo hablar con María Elana Ríos cuando todo salió a la luz?

Tenoch Huerta declaró que “la primera vez que ella habló al interior del grupo, sí. Hable con ella.... La primera vez que habló ya públicamente y todo fue una semana y media después de que yo tuve una reunión con el presidente en Palacio Nacional, entonces cuando eso sucede es de espérame, dos o tres semanas atrás me acababas de mandar un mensaje bellísimo, que me admirabas, que me querías, que qué chido habernos conocido, o sea, me dijo cosas hermosas en un mensaje y cuando regreso un poco a la normalidad aparece esto y fue la última comunicación que tuve con ella”.

“Fueron respuestas muy agresivas y dije ‘no, pues ya’, le hablé a los abogados y me dijeron ‘contacto cero, a partir de este punto tienes que pensar que esta persona se va a dedicar a hacer algún hacia ti’. Todavía no entendíamos qué tipo de daño, eso vino después cuando ya aparece la información”, aseveró Tenoch Huerta.

¿Tenoch Huerta está reiniciando su carrera? El actor que da vida a Namor en Black Panther, declaró que “sí, pero no solo la carrera sino también la vida” y declaró que “por el momento viene el estreno de “Pedro Páramo”, que es en noviembre, de Rodrigo Prieto y para quiénes no sepan, es el fotógrafo de la película “Secreto en la Montaña”, “Los Asesinos de La Luna” y “Barbie”.

“En Estados Unidos estamos viendo qué proyectos convienen, recibiendo guiones, viendo si el proyecto jala o no jala y todo esto y del gran jefe de Estados Unidos, que ahorita me tienen también fichado, hay que esperar porque lo que sucede con estas producciones y con esta forma de presentar las historias es, que una película depende de que sean tres o cuatro antes, entones esas fases hay que sentarnos a esperar, siempre son una moneda en el aire. Lejos de causarme angustia, que la moneda está en el aire, ahora me causa mucha emoción”, finalizó.