Tenoch Huerta revela que le duele el linchamiento en redes y filtraciones de FOTOS de sus hijas

En una entrevista exclusiva, el actor Tenoch Huerta compartió sus sentimientos con Pati Chapoy tras la polémica surgida a raíz de los señalamientos realizados por la saxofonista mexicana María Elena Ríos. En sus declaraciones, habló con sinceridad sobre el impacto personal y familiar que ha tenido la controversia mediática, revelando detalles sobre la vulnerabilidad que siente respecto a sus hijas.

Tenoch Huerta revela que le duele el linchamiento en redes sociales

Al ser cuestionado sobre el linchamiento mediático que ha sufrido en redes sociales, expresó que este ha sido “muy doloroso” y admitió que el miedo ha sido constante, especialmente luego de que se filtrara información delicada sobre sus hijas: “En alguna ocasión alguien filtró información de mis hijas, con fotos y demás”, comentó. También, el actor narró que tanto él como su familia han recibido amenazas directas que afectan su seguridad, lo cual lo mantiene en un estado de alerta constante.

Tenoch Huerta lanza críticas al sistema de denuncias

Huerta expresó sus críticas hacia el sistema de denuncias anónimas, señalando que, aunque reconoce que estos mecanismos pueden tener un propósito legítimo, hay casos en los que se abusa de ellos para fines personales o políticos. En contraste, mencionó que en países como Estados Unidos, antes de hacer una denuncia pública, es necesario haber presentado una demanda formal ante las autoridades.

Cuando se empieza a abusar de ellos cuando se empieza a utilizar para fines personales, políticos, económicos, electorales, o para tener mejores chambas o demás, es donde empieza a haber problemas. Porque como es público, no hay necesidad de probar nada... O sea, no hay una autoridad que te diga, este ‘señor, por favor, usted vino a hacer una acusación, si no presenta pruebas, no procede’. No hay un método para ver si esto... funciona, más bien si es real o no real. Y ese es el problema.

Así mismo, subrayó que su intención no es desacreditar el movimiento feminista, afirmando: “Quiero aclarar que me gustaría que mi caso no sea utilizado para demeritar la lucha feminista”.

¿Cómo ha impactado esta polémica a su familia?

El actor también habló sobre el impacto que esta situación ha tenido en sus hijas, de cuatro y once años. “La de once tenía nueve, y la de cuatro tenía dos”, detalló Huerta, explicando que, aunque la más pequeña aún no comprende la magnitud de lo sucedido, la mayor sí se ha visto afectada. “Eso es muy doloroso”, concluyó, evidenciando el profundo impacto emocional que el linchamiento mediático ha tenido sobre su vida familiar.

