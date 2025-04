Fans de Raúl Sandoval estallan contra Beba Montes por sus ofensas al cantante

De dos semanas para acá, Beba Montes se ha ganado la desaprobación de los seguidores del reality Tentados por la Fortuna debido a sus constantes desplantes hacia Raúl Sandoval; sin embargo, su actitud ya trascendió a otro nivel y ahora son las fans del cantante quienes estallan en su contra.

Todo comenzó la vez que los aventureros cruzaban el fango. Raúl intentó ayudarla para que no se quedara a la deriva, incluso enterrada. Ella reclamó que la jaló y después él explicó que lo hizo porque en terrenos así, tan inestables, se debe acelerar el paso, de lo contrario quedas atrapado.

¿Por qué Raúl Sandoval tiene harta a Beba Montes?

Beba Montes no lo valoró de esa manera y se mostró molesta. Entonces, él la soltó y dejó que siguiera su camino como pudiera al considerar que fue mal agradecida. Más tarde, ella expuso que el cantante le cae mal porque pareciera que sabe todo.

“Ya me tiene hasta el gorro Raúl. Sabe de nutrición, es tío constructor, tiene complejo de salvador y ya lo traigo aquí, atorado en el pescuezo. ¡Ya me tiene harta!”, expresó Beba en una charla con Kim Shantal y Jey Bazán hace unos días.

Si bien el egresado de la primera generación del reality musical La academia, le ha reclamado su actitud, jamás ha sido irrespetuoso con ella. En cambio, la Beba, hermana de la actriz Gala Montes, lo ha insultado llamándolo “hipócrita”, “ridículo” y burlándose de él ante cualquier comentario que Raúl haga.

Raúl promete no sucumbir ante más tentaciones en Tentados por la Fortuna

Este jueves, el intérprete de “Serenata” dijo a Itatí Cantoral y a los aventureros que el juego de Tentados por la Fortuna pone a prueba la honestidad y los valores de cada persona. “Te lleva al máximo aguante, te quita tus apegos y todo aquello que te hace sentir fuerte para que caigas en estado de supervivencia y ver hasta donde llegas”.

Raúl prometió no sucumbir más ante las tentaciones para tener la conciencia tranquila. Al escuchar esto, Beba aseguró que no es una persona congruente, que dice algo pero actúa de otra manera y otra vez lo llamó hipócrita siendo que ella no ha confesado a los aventureros la bolsa de lujo que compró por 400 mil pesos en una Tentación Secreta.

“Me tiene sin cuidado lo que piense y opine. No tengo que darle explicaciones a nadie”, comentó y Raúl le puso un alto definitivo:

“A eso se le llama necedad. Yo estoy diciendo que me estoy reivindicando de las caídas que tuve porque caí en el juego y en el enojo. Nunca he sido grosero con ella porque, antes que nada, soy un caballero y no le voy a faltar al respeto. Retomo mi postura inicial y ahí voy a seguir. Hay cosas que las dice desde el impulso y no me lo tomo personal, sé que está hablando su niña herida, su niña interior y tán tán”.

Fans de Raúl Sandoval lo defienden de Beba Montes

Luego de esta serie de manifestaciones de Crista “Beba” Montes en contra de Raúl Sandoval, el fandom del programa y del cantante, así hablaron a través de las redes sociales:

“Considero que Raúl es un caballero, respetuoso, honesto, mis respetos para él”, “Ojalá pronto saquen a esa mujer”, “Ya basta del bullying de esta vieja”, “Igual de odiosa que tu hermana. Ojalá ya no te den trabajo en la tv”, “Qué poca educación de la señora al hacer esas muecas. Solo ella habla mal de Raúl cuando él siempre la ha respetado”, “Esta tal beba molesta con tanto grito, realmente es una persona desagradable”, “Raúl, ya no le sigas el juego”, “Totalmente insoportable esta señora”, “Vieja hipócrita, la Beba ya la trae con Raúl”, entre otros comentarios. ¿Y tú, qué opinas?