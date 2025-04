¡No es grosero!: Fran Meric defiende a Raúl Sandoval de Luzia en Tentados por la Fortuna

Luego de que Luzia Galván aseguró que Raúl Sandoval es una persona muy grosera, incluso lo tachó de machista, Fran Meric salió en defensa de su esposo, que desde hace poco más de una semana participa en el reality Tentados por la Fortuna.

Hace unos días, Luzia dijo que el cantante “se avienta comentarios raros y exóticos”, incluso, mencionó que no sabía exactamente cómo definirlos.

Crédito: Instagram FraN Meric T | @fran_meric

¿Qué dijo Luzia de Raúl Sandoval en Tentados por la Fortuna?

“No sé cómo llamarlos, no quiero hablar de más pero cualquier cosa que hace, me molesta. No quiero salirme de mis casillas, no quiero mostrar esa parte de mí pero la tengo y nada más que conmigo no se pase el señor, porque me va a conocer”, comentó la aventurera.

En otro momento, criticó también que el llamado Cachanilla dijera que si en Tentados por la Fortuna le ofrecieran una joya como Tentación Secreta, la aceptaría porque significaría un patrimonio para su hijos.

A través de sus stories, Fran Meric defendió a Raúl Sandoval y dijo: “Si algo me queda claro y no es por defender, es que Raúl, en ningún momento, ha sido grosero. Esa palabra sobra, nunca ha sido grosero, nunca le ha faltado el respeto a nadie, al contrario”.

La actriz y conductora consideró que el intérprete de temas como “Serenata” y “Me bebí tu recuerdo”, no piensa igual que ella y quizá por ello Luzia perdió el control.

¿Qué opina Fran Meric de Luzia Galván?

“Obviamente, aunado a que cada quien tenemos una percepción. Todos están ahí jugando, todos, están sobreviviendo, van a salir sus monstruos, sus demonios, su sombra. Y en esa sombra está mi percepción y mi interpretación a partir de mis programaciones, creencias, experiencias de vida, etcétera”.

A seis días de haber iniciado la expedición, Raúl Sandoval continúa firme en no ceder ante las tentaciones individuales, solo en lo que se decide de común acuerdo con los integrantes del grupo.

Mantiene una buena relación con Víctor y Brenda pese a que ambos han sido señalados por el resto de los mochileros como traicioneros luego de ceder a la tentación de comer helado y galletas a escondidas de todos.