Aseguran que Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar con Marc Anthony

Una vez más la pareja del regional mexicano se encuentra en el ojo del huracán, pero ahora por una teoría que anda circulando en redes sociales y que asegura que Christian Nodal y le fue infiel a Ángela Aguilar, pero con Marc Anthony.

Así es, una vez más Christian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en tema de conversación, esto gracias a un video viral que circula en TikTok y que ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones.

¿Qué dice la teoría viral?

De acuerdo con el creador de contenidos Noel García, Christian Nodal y Marc Anthony no solo mantienen una estrecha amistad, sino que comparten el mismo tatuaje en el cuello, lo que ha despertado rumores sobre una posible relación entre ambos. Actualmente el video acumula más de 200 mil reproducciones.

¿Qué dijo el creador de contenidos? El tiktoker sugirió que la relación entre Nodal y Marc Anthony va más allá de lo amistoso, basándose en sus frecuentes muestras de afecto en público y por el hecho de que ambos tienen un tatuaje de tres cruces en el cuello.

“A lo mejor muchos no lo notaron, pero este tipo de acercamientos entre ellos dos (Nodal y Marc Anthony) el día de su boda (Christian y Ángela), hicieron como que Ángela estuviera un poco molesta. No entiendo, porque ella no tolera que ellos bromeen mucho”, dijo el creador de contenidos.

¿Qué han dicho Christian Nodal y Marc Anthony?

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, a raíz de este rumor, las interacciones entre ambos han sido interpretadas de diferente manera. Recordemos que Marc Anthony fue el padrino de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“Qué más señales quieren si estos dos son cortados por la misma tijera. Ambos dejando a sus parejas con hijos; Marc Anthony a los de JLo y Christian a Cazzu. Así que probablemente a Christian le gusten mayores y a Marc, el colágeno”, concluyó.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video y las declaraciones del tiktoker no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los internautas se hicieron presentes con todo tipo de comentarios, como: “Marc Anthony es fan de su relación” y “Sus mujeres sólo son pantallas”.