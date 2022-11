Alexa y Tino terminaron su romance después de tres años.

Alexa y Tino terminaron su romance después de estar 3 años juntos.

Alexa, del grupo Los Fabulosos 90’s, y Tino Fernández, de Parchis, tuvieron un tórrido romance; sin embargo, éste duró poco ya que él jamás se divorció de su esposa Eva, por lo que cada que viajaba a España se quedaba en la casa de su ex.

A casi tres años de haber iniciado su romance con el exParchis, Alexa confirmó en exclusiva para Ventaneando el fin de su relación. “Efectivamente (terminó la relación), yo le pedí a Tino que ya no volviera de España porque ya no estaba siendo sano para él ni para mí esta relación”, declaró y aseguró que haber tomado esa decisión le ha dolido.

¿Su relación se deterioró porque Tino no se divorció de su esposa? Como mencionamos anteriormente, Tino Fernández jamás se divorció de su esposa Eva, con quien se quedaba cada que viajaba a España, pero ¿esto influyo en el fin de su relación?

“Eva, como mujer de 27 años de casada siguió defendiendo o queriendo defender ese matrimonio, puede ser. Cada vez que iba Tino para allá para España pues obviamente llegaba a esa casa donde vivían ellos dos, entonces convivían mañana, tarde y noche”, aseveró Alexa.

“Es muy difícil que tu pareja llegue y duerma en la misma casa con su exmujer y lo peor de todo es que nunca fue su exmujer, siguió estando casado y después de 3 años me cayó el balde y ya no pude”, añadió.

Para sorpresa de Alexa, Tino aceptó el rompimiento y retomó su convivencia con su esposa Eva, así lo ha demostrado en sus redes sociales.

“Yo le pedí que cerrara el ciclo para que pudiéramos estar bien, para que él pudiera estar bien y pues me llevé la sorpresa de que se quedó y se puso el anillo de matrimonio nuevamente, entonces son decisiones. Para mí fue un golpe muy duro el verlo ya con el anillo nuevamente, fue algo que no me esperaba”, finalizó.