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#FOTOS | ¡Thalía busca una solución para eliminar su papada!

La cantante culpa a la pandemia y al constante uso del celular, ¡pues dice que antes no tenía papada! Te contamos lo que dijo.

Por: TV Azteca

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Thalia cabello recogido .jpg
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