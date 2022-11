Amanda Miguel y Ana Victoria no pudieron despedirse de Diego Verdaguer.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó en exclusiva a Amanda Miguel y Ana Victoria, esposa e hija de Diego Verdaguer, respectivamente.

Con un rotundo “realmente no”, Amanda Miguel confesó que no pudo despedirse del argentino antes de su partida. Sin embargo, la cantante contó en exclusiva a Ventaneando, que Diego tenía preparado todo antes de su fallecimiento.

“Hablamos mucho antes de que esa etapa llegara y teníamos todo muy claro. Él era un hombre muy previsor. Diego tenía en su mente muchas cosas, prevenía cosas que a futuro iban a ser necesarias, era organizado, me gustaba mucho esa idea. Cuando tienes el control te resulta más fácil salir adelante”, dijo.

Y es que, luego del sensible fallecimiento de Diego, Amanda continuó con la gira que estaba pendiente: “A mí Diego no me dejó un solo problema gracias a Dios... él sabía que nosotras íbamos a cumplir todo”.

Amanda recuerda a Diego “como su más grande fan”, pues la apoyó en toda su carrera musical.

“Yo estudié piano antes de conocerlo, una de las cosas que le gustó de mí, fue como cantaba. No había más grande fan que mi marido. Apoyó mucho mi carrera, soy quien soy por él”, declaró.

Te puede interesar: Daniela Spanic emprenderá acciones legales contra su ex Ademar Nahum.

Hija de Diego Verdaguer recuerda a su padre

Victoria, hija de Diego Verdaguer, contó que ambas “están protegidas”, pues su padre no dejó deudas antes de partir.

“Mi papá era un ching*n, él era una persona muy inteligente, iba cuatro pasos adelante. Sabía que quizás no la iba a librar”, dijo Victoria.

La joven también contó que Verdaguer confió en ella y en Amanda para cumplir sus pendientes: “Estaba seguro que íbamos a seguir con todos los proyectos porque así nos entrenó", concluyó en exclusiva a las cámaras de Ventaneando.

También te puede interesar: Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por la iglesia en Jalisco.