Thalía festejó sus primeros 50 años de vida. (FOTOS)

Thalía cumplió 50 años y los celebró en grande con unas fotografías derrochando belleza, además de que involucró a sus seguidores en una dinámica donde tenían que enviarle un video armando un outfit de ositos, que tanto le gustan a la cantante mexicana.

La también actriz se realizó una sesión de fotos en la piscina de su casa que publicó en su cuenta de Instagram con un traje de baño color mostaza en la parte inferior y rayas multicolores en la parte superior, así como un arreglo de globos de colores con el número 50.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman...” escribió la estrella.

Te puede interesar: Macaulay Culkin cumple 41 años; así luce actualmente. (FOTOS)

Thalía recibe lluvia de felicitaciones de fans y famosos

En sus historias de Instagram, Thalía compartió los videos enviados por sus fans a y una gran cantidad de famosos, como Lili Stefan, Martha Debayle, Galilea Montijo, Luis Fonsi y Beatriz Luengo, quienes le desearon lo mejor en su quinta década.

Mención especial merece Ninel Conde, quien comentó que Thalía se ve como si tuviera 25 años “Feliz cumpleaños princesa. Ejemplo de mujer con un ángel inigualable, perseverante, fuerte, exitosa y además hermosa. La edad no es la que dice nuestro ID , edad es la que representas y ¡te ves de 25! Disfruta tu día!”, escribió.

También podría interesarte: Eugenio Derbez se queja de que no lo toman en serio como actor.