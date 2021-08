Macaulay Culkin cumple 41 años; así luce actualmente. (FOTOS)

Han pasado 31 años desde que Macaulay Culkin estelarizó ‘Mi pobre angelito’ y con tan solo 10 años conquistó Hollywood. Ahora a sus 41 años de vida luce muy distinto tras polémicos episodios.

El actor fue el primer niño en cobrar un millón de dólares por protagonizar una película. Luego de su esplendor, el actor estadunidense atravesaría una serie de polémicos episodios marcados por sus adicciones y su amistad con Michael Jackson.

Macaulay Culkin dio vida a Kevin McCallister, un pequeño de ocho años cuya familia se va de viaje sin él en la víspera de Navidad.

Macaulay Culkin cayó en las adicciones

Macaulay Culkin protagonizó otras cintas como ‘Mi primer beso’, ‘El ángel malvado’ y ‘Ricky Ricón’ sindo un niño, pero alguna vez en una entrevista para WTF with Marc Maron, el histrión aseguró que su padre, Kit Culkin, proyectó en él la fama que nunca pudo tener.

“Cuando quise tomar un de un descanso e irme de vacaciones, él no paraba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba”, aseguró el actor en 2018.

Después de rodar ‘Mi pobre angelito’, el actor hizo una estrecha amistad con ‘El Rey del Pop’ que provocó polémica, pero Macaulay Culkin desmintió los rumores y aseguró que sólo eran amigos.

“Es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento hoy en día, no tendría ninguna razón para callarme nada. El tipo falleció (...) Este es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada”, dijo a Esquire el actor.

En 2004, el actor fue arrestado por posesión de mariguana, Alprazolam y Clonazepam y llegó hasta la prisión.

