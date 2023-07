¿Qué significa y cómo pronunciar el nombre de la nueva app, Threads?

La reciente llegada de Threads, la nueva aplicación de Mark Zuckerberg, ha dejado al Internet en estado de ebullición. Esta innovadora plataforma ha sido presentada como un duro competidor de Twitter, desafiando directamente a la popular red de microblogging.

Sin embargo, Threads no solo ha desatado controversia por su funcionalidad, sino también por la forma en que se pronuncia su nombre. Algunos usuarios se han mostrado desconcertados al descubrir que no se pronuncia “thrierds” como podríamos esperar. Pero la controversia no termina aquí, ya que también muchos internautas se preguntan: ¿qué significa realmente el nombre de la nueva app de Meta? Continúa leyendo para descubrirlo.

¿Qué es Threads?

Para antes de responder a las preguntas anteriores, dejemos en claro de qué se trata esta nueva app de Meta. Threads es una aplicación de mensajería y red social de microblogging creada por el equipo de Instagram, que permite compartir actualizaciones en forma de texto y unirse a conversaciones públicas en tiempo real: “La idea es construir un espacio abierto y amigable para las comunidades”, dijo Adam Mosseri, director de Instagram, en una entrevista.

Es similar a Twitter en la forma en que se presenta el feed y se concentra en mensajes de texto con la posibilidad de compartir imágenes y videos. Hasta el momento, el único problema que podría presentar es que si quieres borrar tu cuenta de Threads, tendrías que eliminar también tu cuenta de Instagram.

¿Cómo pronunciar correctamente en inglés Threads?

Ahora sí, respecto a la pronunciación correcta de la nueva app de Mark, “Threads”, se pronuncia “thréds“, con el sonido “th” al principio, similar al de la palabra “think”, seguido por el sonido “r” y finalizando con “eds” como en “beds”.

¿Qué significa Threads?

Por otra parte, “Threads” se traduce como “hilos”, significado que puede tener diferentes connotaciones, como por ejemplo a la secuencia de mensajes o publicaciones en la plataforma de redes sociales, donde los usuarios pueden seguir y participar en la conversación. Además, también se utiliza para describir una serie de publicaciones relacionadas o temas relacionados que se entrelazan entre sí.

