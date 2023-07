Si elimino mi cuenta de Threads, ¿se borra mi Instagram?

Como una forma de comenzar una guerra directa contra el CEO de Twitter, Elon Musk, Mark Zuckerberg lanzó hace pocos días la aplicación Threads que solo en su primer día tuvo cerca de 100 millones de descargas globales como respuesta a la limitación de tuits diarios que se podían consultar. A pesar de que esta nueva plataforma se basa en compartir fotos, videos y texto con sus seguidores de Instagram, parece que sus descargas están más basadas en el morbo que en su utilidad, aunque algunos usuarios se han percatado que al cerrarse la cuenta se presenta un error colateral.

¿Cómo se puede abrir una cuenta de Threads?

Para abrir una cuenta se debe vincular la cuenta de Instagram y sin necesidad de seguir el mismo proceso como el que regularmente se hace con otra red social. Si se usa la cuenta de Instagram para abrir Threads ambos quedan vinculados ya que ambas forman parte del mismo conglomerado.

¿Es posible que se borre la cuenta de Instagram si se elimina la de Threads?

Mucha ha sido la controversia que se ha generado entre las personas que decidieron abrir Threads por curiosidad, ya que se han percatado que al eliminar su cuenta en esta nueva red social, la de Instagram también desaparece debido a esta vinculación entre ambas sesiones. Meta, la compañía encargada ha hecho público un mensaje que se puede leer una vez que se da de alta el perfil.

“Aunque puedes desactivar tu perfil de Threads en cualquier momento, solo podrás eliminarlo si también eliminas tu cuenta de Instagram”.

Una forma de deshacerse de la cuenta de Threads si es que ya no se quiere usar es desactivar el perfil, de forma que la cuenta de Instagram no se pierde o se elimina. Otra manera de evitar que se elimine es no vincular el nuevo perfil con la red social sino hacer el registro usando el correo electrónico como otras cuentas.