Esta fue la tierna reacción de Inti al escuchar “La Cueva”, la nueva canción de Cazzu

Julieta Emilia Cazuchelli ( Cazzu ), sorprendió a propios y extraños al borrar todo su contenido de Instagram; sin embargo, esto escondía un mensaje detrás, pues horas después lanzó “La Cueva”, sencillo que ha dado mucho de qué hablar.

¿Es una indirecta para Christian Nodal?

El lanzamiento de “La Cueva”, llega en medio de una ola de rumores y especulaciones relacionados con su separación de Christian Nodal, y de las declaraciones que hace poco dio Ángela Aguilar.

¿De qué trata "La Cueva”? En el video oficial de “La Cueva”, Cazzu aparece caminando por un campo de flores rumbo a una cabaña que, conforme transcurre la canción, se va incendiando frente a sus ojos.

Este hecho ha sido interpretado como una representación de su vida en los últimos meses, pues cuando estaba con el cantante todo era paz y amor, pero a medida que avanzaron los meses y llegó el rompimiento, las cosas se pusieron densas y la polémica la alcanzó, incluso cuando ella no había hecho nada.

Desde su lanzamiento, “La Cueva” ha generado todo tipo de comentarios en YouTube, donde varios fanáticos sugieren que la letra de este nuevo sencillo podría estar inspirada en la relación que tuvo recientemente con Christian Nodal.

Te encontré en la cueva totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco

Lamí tus heridas, encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos

¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tape una mujer

¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer? Cuando yo florezca y al fin deje de doler.

Y volver, volver, volver, no se va a poder

Claro que lloré, si yo te adoré, convertiste nuestra historia en una maldita parodia

¿Cómo iba a saber que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso

Si con todo tu dinero compras el mundo entero

Volverás a aquella cueva sos tu propio prisionero

¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la topes con placer?

¿Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler?

Y volver, volver, volver, no se va a poder.

¿Cómo reaccionó Inti al nuevo tema de su mamá?

Aunque muchos esperaban la respuesta de Christian Nodal al nuevo tema de Cazzu, la mejor reacción llegó de parte de Inti, la pequeña que la argentina procreó con el cantautor sonorense.

Este sábado 21 de diciembre, Cazzu mostró un breve video en donde se puede ver a Inti reaccionando de tierna forma al escuchar y ver por primera vez a su mamá cantando.

“Mamá, mi mamá”, dijo Inti al escuchar a su madre, posteriormente, señaló la televisión y luego volteó a ver a Cazzu, confirmando que efectivamente era ella la que estaba en la pantalla. En el video, también se escucha la voz entrecortada de la argentina, quien se emocionó al ver que su pequeña.