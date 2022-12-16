Los tips que necesitas para entretener a tus niños en trayectos largos

Para los adultos, el trayecto puede ser una molestia insignificante comparado con los beneficios del viaje final. Sin embargo, para los niños es distinto: los trayectos largos pueden ser un gran inconveniente, aquí te damos algunos tips para entretener a tus niños en trayectos largos.

1. Mantén una actitud positiva

Sabemos que puede llegar a ser preocupante y desesperante que un niño no deje de llorar en un viaje. Pero es necesario entenderlos: hay diversos factores, como la falta de movilidad, los ruidos, el clima y el aburrimiento que los pueden orillar a sentirse mal.

Tú serás la persona encargada de que los niños puedan tolerar e incluso disfrutar los trayectos. La gran ventaja es que hay muchos materiales con los cuales entretenerlos. Por eso éste es uno de los primeros tips a tomar en cuenta.

2. Colorear

Existen diversos materiales para colorear, sólo es cuestión de elegir el que más interés cause en los niños. Iluminar sobre la mesita de un avión puede ayudar a los niños a relajarse en caso de que el vuelo les cause miedo.

Si el medio de transporte ocasiona que sea difícil colorear todo el tiempo, también existen libros para dibujar que no sólo incluyen imágenes, sino también retos que mantendrán su mente activa y los divertirán más allá de ponerle color.

3. Juegos de mesa

Un juego de mesa tradicional es algo difícil de transportar, cuidar y jugar en el auto, avión, camión o barco. Sin embargo, ahora existen diversos libros que incluyen juegos de mesa dentro para que toda la familia los disfrute.

Asimismo, hay versiones de viaje de los juegos de mesa que más nos gustan, como Jungle Run, que incluye una bolsa para que no se te extravíe ni una pieza. Los juegos de mesa son una gran opción, pues incluyen a los demás miembros de la familia y quitan el aburrimiento tanto a niños como a adultos.

4. Aprender con juegos

El juego es una de las mejores formas en la que los niños aprenden. Los trayectos largos también pueden ser una excusa para repasar conocimientos escolares sin que los niños sientan que están estudiando.

Un gran ejemplo de estos materiales es Dinosaur Bingo, con el cual los hijos podrán aprender sobre dinosaurios a la vez que juegan bingo y refuerzan sus conocimientos en inglés sin percatarse de que están repasando y no sólo divirtiéndose.

5. Entrenar la mente

El clásico juego de “Veo, veo” jamás dejará de formar parte de las familias. Sin embargo, hay ciertos contextos, como una carretera en medio del desierto o un trayecto en medio de una madrugada oscura, en los que el juego no funciona de la mejor forma.

Pero se puede seguir entrenando la mente a estar atenta y encontrar elementos entre muchos otros con materiales impresos, como Sherlock Holmes y la máquina del tiempo, con el que los niños se volverán detectives al alcance de un papel.

Sea cual sea la duración del trayecto y el transporte, con todos los anteriores tips las familias podrán disfrutar del viaje desde el segundo que salen de su casa y no hasta que llegan al destino.

Autor: El Librero de Larousse

