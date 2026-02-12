Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 12 de febrero; esto le espera a cada signo en el DINERO, AMOR y SALUD

Nos encontramos en pleno mes de la transformación: febrero. Este es el momento ideal para adentrarse en la innovación y buscar la independencia, recuerda que cada ciclo que se cierra es para abrir paso a nuevas oportunidades. Por ello, te compartimos qué te deparan los astros el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar , quien trae toda una serie de predicciones para este jueves, 12 de febrero. ¿Será dinero, salud o amor? ¡Sigue leyendo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 12 de febrero?

Atrévete a cumplir tus propios sueños y metas. Tienes todo lo necesario para materializar lo que deseas, eso sí, todo depende de ti. Ponte las pilas y enfócate en construir tu propio camino. La clave está en la constancia. Se marcan cambios en tu estado de ánimo. Piensa antes de hablar, que podrías lastimar a quien no lo merece. Cuídate de posibles caídas o accidentes. Una sorpresa llegará pronto a alegrarte el corazón.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 12 de febrero?

Se vienen cambios interesantes para ti. Nuevos amores que llegan a sacudir tus ideas. Disfruta y dáte la oportunidad de conocer a la persona. En cuanto al dinero, cuida más tus finanzas y no gastes en cosas que no necesitas. Debes aprender a administrar. Se marca una situación que te pondrá de mal humor. De ti depende no dejarte caer. Marca límites y no permitas que nadie se quiera pasar contigo. Aprende a decir que no. Es un buen momento para hacer limpieza del hogar y renovarte.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 12 de febrero?

Se marcan movimientos fuertes en lo emocional y familiar. Es necesario que estés atento y presente. También se marca una buena racha en los juegos de azar, la suerte estará de tu lado, pero tampoco te emociones y empieces a gastar de más. Es posible que realices un viaje en los próximos días, pero cuidado, que las cosas no saldrán como las planeas exactamente. En lo social, se viene el acercamiento de una amistad que necesitará de tu apoyo. Ten cuidado con las traiciones e infidelidades. Recuerda, lo que no se dio, no se dio. No te estanques en el pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 12 de febrero?

Posibles cambios laborales y emocionales. Se vienen buenas oportunidades en el trabajo, aprovéchalas, servirán para tu crecimiento profesional. Tienes gran talento, sólo es cuestión de dejar de lado la inseguridad. Cuida más tu lado emocional, que has estado descuidando amistades por enfocarte en el trabajo. Aprende a escuchar, sobre todo si tienes pareja, y deja de aparentar lo que no eres. Vales más de lo que crees. Es posible que te sientas sensible y emocional, pero es normal, rodéate de esa gente que te hace bien y cuida más tu descanso. Aprende a poner límites.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 12 de febrero?

Es momento de actuar. Aprende a hacerte responsable de tus propios actos. En lo familiar, se marca preocupación por la salud de un ser cercano, pero todo saldrá bien. No caigas en provocaciones y piensa antes de reaccionar. En lo económico, se marcan cambios positivos y mejoras, pero tendrás que aprender a administrar bien tus ingresos. Traes un viaje en mente, hazlo, es buen momento para darte ese gusto.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 12 de febrero?

No puedes controlar el mundo entero. Deja de complicarte la existencia pensando de más. Se marca un acercamiento con una amistad, debes tener en claro tus sentimientos para evitar confusiones. En lo económico, es momento de que exijas y trabajes por lo que deseas. Tú naciste para cosas grandes. Se marca una sorpresa en el amor. Analiza bien la situación antes de dejarte ir por completo. Este día aprendes a poner límites.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 12 de febrero?

Se marca la llegada de nuevas amistades a tu vida, sólo no confundas compañía con dependencia. En el amor, deja de conformarte con poco. Mereces equilibrio, no relaciones a medias. También se marca una buena racha en los juegos de azar y cierre de negocios. Tu economía mejora, pero también deberás poner de tu parte con orden y disciplina. Presta más atención en el ámbito familiar, que podría haber un rompimiento o separación con alguien cercano. Sé más empático y actúa con conciencia, que el karma siempre está presente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 12 de febrero?

Todo en tu vida se empieza a acomodar. Se marcan cambios favorables que liberarán una gran carga emocional. Es un buen momento para inversiones, siempre y cuando sean planeadas con inteligencia y no por impulso. En el amor, se marcan conflictos. No te dejes llevar por los celos ni la inseguridad. También se marca el regreso de alguien del pasado que podría traer problemas. Aguas, aprende a poner límites. Llegó la hora de que empieces a buscar tu propia felicidad. Es el momento ideal para reconstruirte.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 12 de febrero?

La vida te pondrá pruebas, pero tú sigue y no te detengas. Te llegará un gran chisme, pero de ti depende callar y seguir. No cometas indiscreciones que puedan afectar tu futuro. Aguas con los amores pasajeros que podrían afectar tu felicidad y robar tu energía. Se marcan nuevas oportunidades en lo laboral y el amor. Aprovecha esta energía, que andarás imparable.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 12 de febrero?

Este día estarás pensando en varias situaciones del pasado. No abras heridas viejas, recuerda que todo cambio trae nuevas oportunidades y tú mereces ver hacia adelante. Es necesario que avances para encontrar eso que te hace feliz, no te aferres al pasado. La vida es para gozar. Aguas con los amores fugaces, vive el momento sin engancharte de más. No te desgastes en pleitos que no todo se merece tu energía. En lo laboral y económico, necesitas más disciplina, no te distraigas y sigue avanzando.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 12 de febrero?

Aprovecha las oportunidades que tiene la vida, porque no podrían no repetirse. Se marcan días con pesadez emocional. Recuerda que cada prueba es un aprendizaje, los cambios a veces duelen, pero son necesarios para la transformación. Aprende a poner límites. No todos se merecen tu energía. No te hagas menos por encajar, que tú eres auténtico. Cuida a quién cuentas tus cosas porque hay gente que no sabe guardar secretos. Elige desde el amor propio. Llegó el momento de renacer y mirar hacia adelante. Se marcan cosas buenas, pero debes estar preparado.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 12 de febrero?

Es probable que este día te sientas cansado o triste, pero tranquilo, que ya pasará. Aprende a escucharte y darte un respiro, que se vienen días de mucha reflexión. Aprende a soltar sin sentir culpa. Si tienes pareja, aguas con la rutina. Llegó el momento de ser honesto contigo mismo y empezar a luchar por lo que deseas. Confía más en ti, que tú eres capaz de todo. Este día es ideal para cerrar ciclos y deshacerte de todo eso que te pesa. Recuerda, tú naciste para brillar.

¿Qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco se compone por 12 signos, cada uno, perteneciente a un elemento diferente: fuego, tierra, aire o agua. El signo al que pertenezcas depende del día en que naciste. Conocer qué signo eres sirve para identificar algunos rasgos de personalidad, según la astrología. Estos son los 12 signos del zodiaco y sus elementos, según tu fecha de nacimiento:

