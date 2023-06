Tom Cruise no se da por vencido con Shakira e hizo esto.

Tom Cruise y Shakira tuvieron un breve encuentro durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde el actor quedó flechado por la cantante; sin embargo, se rumoró que la colombiana habría rechazado al histrión que es 14 años mayor que ella.

De acuerdo con Heat, la intérprete de “TQG” y “Acróstico”, entre otras, no tendría ningún interés en Tom Cruise, quien “estaba obnubilado cuando conoció a Shakira”. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”, añadió.

Sin embargo, las amistades de Tom Cruise lo habrían bajado de su nube al decirle que “Shakira solo estaba siendo agradable y posando para las fotos con Tom. Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

¿Tom Cruise no da su brazo a torcer? A pesar de que Shakira no querría nada con él, Tom Cruise aprovechó que se encuentra promocionando su película “Misión Imposible 7” para hablar sobre Shakira y sus intenciones amorosas durante un breve encuentro con los medios.





La periodista Jessi Valeri le preguntó a Cruise sobre la expareja de Gerard Piqué, a lo que él respondió: “Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”.

Pero los halagos para la barranquillera no terminaron ahí, pues mientras la reportera le hizo el comentario de que las caderas de Shakira no mienten, el protagonista de “Top Gun” respondió con una gran sonrisa: “No, no mienten. No lo hacen”.

Hasta el momento, se desconoce a ciencia cierta lo que pasa entre Shakira y Lewis Hamilton, pero es más que evidente que se llevan bastante bien, pues se les ha visto juntos en diversas ocasiones, siendo la más reciente en Barcelona, donde acudieron a un antro con amigos y muy de mañana ambos partieron con rumbo desconocido, según reveló el periodista Jordi Martín.