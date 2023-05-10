Tomás Goros estuvo al borde de la muerte por el COVID-19. ¿Qué pasó?

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente decretó que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 por fin terminó, el virus sigue trastocando vidas, tal como hace dos años lo hizo con el actor Tomás Goros, quien estuvo dos meses hospitalizado y en grave riesgo.

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¿Qué dijo Tomás Goros? En charla exclusiva con Ventaneando, Tomás Goros habla sobre el difícil momento que vivió: “Hace dos años estuve hospitalizado, salí un 5 de mayo. Mira, este bicho te deja varias secuelitas, no”.





El actor también aprovechó para hablar sobre las secuelas que le quedaron producto del COVID-19 como “dolorsitos de cabeza, mareos de repente o tienes una facilidad para adquirir ciertas infecciones pero que siento yo que si las manejas con una buena alimentación, con un poco de ejercicio y desde luego con una mentalidad no tanto positiva, sino propositiva en cuanto a tu trabajo, que te mantiene motivado, creo que es lo que te va salvando”.

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¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado Tomás Goros?

Así mismo, Tomás Goros dijo sentirse renacido después de haber estado casi un mes intubado, tiempo en que tuvo diferentes alucinaciones: “Me dicen que fui un luchador, un guerrero que ganó la batalla, yo les digo que no, que fui un amante que ganó con amor. Esto quiere decir que yo salí de todo esto con amor, por el amor a mi familia y en particular a mi hijo”.

¿Qué está haciendo actualmente Tomás Goros?

Aunque dicha experiencia toca todavía sus más sensibles fibras, Tomás ha decidido compartirla con el público en un espectáculo que presenta semanalmente.

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“Estoy retomando el “Manual de los hombres” que es una conferencia show en donde hablo de muchas vivencias, pareja, sexualidad, compromiso, etc., estoy los viernes a las 8:30 de la noche, En la zona sur de Satélite”, recalcó. Cabe mencionar que Tomás Goros participa en la nueva temporada de “Lo que callamos las mujeres”.