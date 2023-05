Vicente Fernández Jr. y Mariana González ya tienen fecha para su boda.

Después de tres años de relación, Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirmaron en exclusiva para las cámaras de Ventaneando que llegarán al altar el próximo mes de noviembre.

¿Cómo van los preparativos de la boda?

Sobre cómo van los preparativos del tan esperado y lujoso enlace matrimonial, Mariana González declaró que “ya estamos muy contentos, vamos muy adelantados. Una señorita que nos está haciendo el favor de encargarse de todo para quitarnos esa preocupación y pues muy contentos, la verdad que es la boda de mis sueños y él me la está haciendo realidad”.

¿Para cuándo será la boda?

Al preguntarle sobre la fecha de la boda, Vicente Fernández Jr. declaró que “estamos en sorpresa, noviembre-fin de año, pero estamos en sorpresa, lo demás que no viste en la tele es porque no lo dejaron porque por el horario no se podía, cancelaban la entrevista”.

González señaló que actualmente están con lo del banquete, las flores, invitaciones y música. Por su parte, el hijo del finado ‘Charro de Huentitán’ dijo entre risas que también se están ocupando de la ropa para la luna de miel.

En exclusiva para nuestras cámaras, Mariana González mostró su lujoso anillo de compromiso: “Vean, aquí está, muchísimas gracias, siempre estamos muy contentos de que nos tomen en cuenta en su programa y un beso”.

¿Vicente Fernández Jr. lanzará su bioserie? En otros temas, Vicente Fernández Jr. confirmó en primicia para Ventaneando que los preparativos de su bioserie están en marcha. “Ya hicieron el escrito y está en estudio por si se tiene que hacer una corrección o se puede hacer más largo o quitar de lo que ya se escribió, entonces vamos en ese proceso apenas”.

¿Vicente Fernández dejó grabado nuevo material?

De igual manera, reveló qué sucederá con los 15 o 20 discos que dejó grabados su padre Don Vicente Fernández: “Son como unos 15 o 20 discos, está en proceso todo eso y esperamos que por lo menos en fin de año o entrados en 2024, se tenga ya una nueva producción”, agregó y por último le agradeció a nuestra titular, conductores y producción por el apoyo.