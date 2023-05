Toño Mauri desmiente que Jorge Ortiz de Pinedo esté en riesgo de morir.

Aunque hace unos meses surgió la versión de que Jorge Ortiz de Pinedo se encontraba en riesgo de morir si es que no recibía a tiempo un trasplante de pulmones debido al cáncer que padece, Toño Mauri lo desmiente.

El actor conoce muy bien la situación debido a que Jorge Ortiz de Pinedo está siendo atendido en Miami por los médicos que lo trataron a él cuando el COVID-19 estuvo a punto de arrebatarle la vida hace algunos meses.

Te puede interesar: Toño Mauri confiesa que la serie de Miguel Bosé ya está terminada.

¿Qué dijo Toño Mauri?

En un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Toño Mauri aseguró que Jorge está en una situación en la que no requiere un trasplante. “Jorge está en una situación que no se requiere un trasplante todavía, sino que está a tiempo de poder tener un tratamiento que evite que llegue al trasplante”.

También te puede interesar: Toño Mauri nos contó los detalles su nuevo libro “Mi nueva vida”.

“Él está en manos de muy buenos doctores y de la mano de Dios, así que… y no sólo él, hay muchos compañeros que me dicen ‘oye, tengo un familiar, un amigo que está así…’ y yo simplemente hago lo que se puede hacer”, agregó Mauri.

¿Qué dijo sobre el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Toño Mauri también declaró que no ha podido ver a su amigo Luis Miguel; sin embargo, se apuntó para su boda con Paloma Cuevas si es que esta se lleva a cabo como tanto se ha especulado y rumorado.

Te puede interesar: ¿Toño Mauri pensó en la muerte tras contagiarse de COVID-19?

“No he podido reencontrarme con ellos pero me voy a dar un tiempo para buscarlo yo a él. (De su boda) Me entero por los medios de lo que está pasando, pero le deseo lo mejor. Lo vi contento y de eso se trata la vida, no, la vida es muy cortita y se trata de buscar la felicidad y si él ahorita está feliz y ella también pues qué maravilla y les deseo a todos, no solamente a ellos, sino a toda la gente que busque su felicidad”, recalcó.