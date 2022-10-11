¿Toño Mauri pensó en la muerte tras contagiarse de COVID-19?

Tras haber dado nuevamente positivo a COVID-19, Toño Mauri afortunadamente ya se encuentra mejor, aunque no niega que el miedo y la incertidumbre siempre estuvieron presentes, sobre todo porque la primera vez que se contagió tuvo que someterse a un trasplante doble de pulmón.

"Me llevé un susto, porque cuando te vuelves a enterar que estás positivo a COVID-19, se siente horrible. De alguna manera, te vienen todos esos recuerdos. Esta enfermedad te pone en alerta, te pone nervioso, muy muy muy nervioso. Yo sé que tengo menos chance de combatir cualquier virus o cualquier enfermedad", dijo sobre su segunda oportunidad de vida gracias a un donante de pulmón.

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Toño Mauri habla sobre su gran amigo, Miguel Bosé

Hablando de temas de salud, Toño Mauri comparte que su amigo Miguel Bosé, ya se encuentra mejor después de la intervención quirúrjica a la que se sometió debido a una hernia discal.

"Miguel venía arrastrando esto, por lo que tarde o temprano le afectó. Lástima que coincidió con el lanzamiento de un libro que tenía en Madrid", dijo sobre los problemas de salud que aquejan al intérprete de Amante Bandido.

Toño, quien produjo la bioserie de Miguel Bosé, espera la pronta recuperación del cantante español para que pueda estar presente en el lanzamiento del proyecto.

"También tenemos una serie que estaremos presentándola a finales de este mes. Esperemos que esté recuperado para que pueda estar en la presentación. Todo esto le afecta a él porque es una persona activa, siempre está buscando, haciendo y checando", contó a Ventaneando.

Por último, Toño recordó a su entrañable amiga Mariana Levy, cuyas cenizas acaban de ser esparcidas por su familia en un bosque: "Mariana era un ángel, una persona súper especial y sensible. Es como un desprendimiento y algo que tienes que liberar".

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