El actor Toño Mauri logró vencer al COVID por tercera ocasión.

Toño Mauri lo volvió a hacer, venció al COVID por tercera ocasión y está más que listo para regresar a los escenarios con el proyecto ‘Fresas con crema, 40 años después’.

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Bueno familia, pues sí, volvimos a pescar el COVID. Pero ya, gracias a Dios, hoy me hice ya mi pruebita y ya salí negativo, estoy muy tranquilo

Al igual que Daniela Leites, Toño se emociona con la posibilidad de que María Levy, participe en el reencuentro de Fresas con crema, en el lugar que dejó su recordada mamá, Mariana Levy.

Mariana siempre será inolvidable, yo creo que María representa todo lo que era Mariana, es una niña muy madura, muy inteligente, igual que lo era Mariana

Nos hemos vuelto a reunir todos los fresas y efectivamente, tuvimos un reencuentro con María, estamos esperando, pues que se den las cosas, que den los tiempos, sobretodo, sacar música que se quedó inédita que no llegó a salir

¿Toño Mauri tiene boleto para ir al concierto de Luis Miguel?

Y aunque es uno de los grandes amigos de Luis Miguel, Toño es otro de los famosos que se quedará con ganas de verlo en concierto, pues tampoco consiguió boletos.

Bueno, pues esta vez me voy a quedar con las ganas de ver el concierto, porque este año no tengo boletos para el concierto de Luis Miguel

Por lo pronto, Toño emprenderá un breve viaje a Tierra Santa con toda su familia, pero antes de despedirse, envió este mensaje a Daniel Bisogno.

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