Tony González y Pau Martínez impactan con romántico mensaje: “Te amo”.

Luego de ser de las grandes figuras de la quinta temporada de Exatlón México, Pau Martínez y Tony González lograron consolidar una gran relación que se mantiene hasta la fecha y ahora lo presumen en redes sociales.

Ambos atletas del equipo rojo se han dejado ver en más de una ocasión juntos haciendo retos virales, tal y como si todavía estuvieran en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, en donde siempre se apoyaron en todo momento, más cuando enfrentaron los temibles Duelos de Eliminación.

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La increíble relación que han formado Tony González y Pau Martínez.

Durante su participación en la quinta temporada de Exatlón México, Tony González y Pau Martínez fueron de los preferidos por los millones de fans en el reality y aunque ninguno de los dos logró llegar a la semana final, se quedaron a muy poco.

Aunque muchos podrían pensar que son pareja, ellos no han dicho nada al respecto, solamente disfrutan de la gran relación de amistad que lograron hacer en Exatlón México.

Para muestra de ello, recientemente Pau Martínez compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde dejó ver lo bien que se llevan los dos a pesar de ya estar fuera de la competencia.

Recién saliendo de exatlón, volviendo a nuestra vida real, enfrentar nuestros miedos y domesticar nuestros demonios. Y seguimos aquí, apoyándonos hombro a hombro el uno del otro. Compartiendo sueños y metas, y así como alguna vez te lo dije dentro del programa, no te puedes ir que me pierdo, y aquí en nuestra vida real te repito, que me falte todo menos tú. Te amo de sobremanera

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Sin duda, la convivencia de tantas semanas en las playas de Exatlón ha logrado formar muchas amistades que se mantienen hasta este momento y, también una que otra relación amorosa.

