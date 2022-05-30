Así fue la reunión entre los participantes de Exatlón y Survivor México.

Exatlón y Survivor México son dos de los reality shows más queridos por parte de los televidentes, cuyos participantes han hecho historia en las tierras de República Dominicana.

El pasado fin de semana, concursantes de Exatlón y Survivor México tuvieron una especial reunión en un restaurante de la Ciudad de México, donde no faltaron las risas y una exquisita comida.

El reencuentro contó con la presencia de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes a su vez, también convivieron con Duggan, Lalo Urbina, Bernadette y Jero Palazuelos.

Tal parece que fue un reencuentro de campeones, pues recordemos que Lalo Urbina ganó la segunda edición de Survivor México y Mati Álvarez se ha convertido en la mujer con más campeonatos en la historia de Exatlón.

Y no se diga de Evelyn Guijarro y Ximena Duggan, quienes también han demostrado gran entereza en los respectivos reality shows donde participaron.

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Así fue el reencuentro de los participantes de Exatlón y de Survivor México

Luego de pasar la tarde en un restaurante de la Ciudad de México, Lalo Urbina cerró el reencuentro con una épica fotografía en sus redes sociales.

"Chulada de tarde con estas genias que adoro, pura crack", escribió el ciclista en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Lalo Urbina se reúne con algunos participantes de Exatlón, pues también es gran amigo de Aristeo Cázares.

En otros temas, la tercera temporada de Survivor México está por estrenarse en exclusiva por nuestra señal de Azteca UNO, donde solo un sobreviviente logrará superar esta aventura.

En abril de este año, Warrior confesó a Ventaneando que esta edición de Survivor México estará llena de "condiciones más severas".

"En esta ocasión van a sufrir más, las condiciones serán mucho más severas, las pruebas serán terribles: queremos encontrar el verdadero sobreviviente”, reveló el presentador.

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