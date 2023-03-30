VIDEO: ¡Tóxica rompe ventana con la cabeza porque su cita llegó tarde!

Muchas veces por amor se cometen locuras, como el caso de esta joven que se enfadó demasiado porque su novio no llegó a tiempo a la cita que tenían. Tanta era la furia de la chica que se descontroló y empezó a darse de topes en la ventana de un local en repetidas ocasiones.

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Lo peor es que no midió sus fuerzas y en una de esas quebró la ventana terminando tirada dentro del establecimiento. Después de tremenda escena, el chico dio la vuelta tratando de huir del vergonzoso momento, pero la chica se levantó rápidamente y fue tras él. No se sabe que pasó después, pero tal vez el chico reflexione si seguirá siendo un impuntual o si saldrá nuevamente con la chica.