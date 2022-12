Así fue la traición de Selena Gomez a su mejor amiga tras recibir trasplante.

La actriz de Only Murders in the Building, Selena Gomez, visitó el pasado 5 de diciembre el programa Tonight Show que conduce Jimmy Fallon para promocionar su documental “My Mind & Me”, el cual se encuentra disponible en una plataforma digital y donde platicó del trasplante de riñón que recibió, ¿qué dijo la cantante al respecto? y ¿por qué dejó fuera a su donante?

¿Cuál fue la traición de Selena Gómez?

Durante la charla que sostuvo con el conductor, hubo un comentario que no fue del agrado de muchos seguidores de la también cantante. En su participación, Selena explicó que hace un par de años recibió un trasplante de riñón, al cual decidió llamar “Fred Armisen”, ya que se declaró fan de “Portlandia”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Y no es para menos, pues Selena en ningún momento de la conversación hizo mención de Francia Raisa, su amiga y donante del riñón.

¿Quién es Francia Raisa y cuál era su relación con Selena Gomez?

La relación entre Selena Gomez y Francia Raisa inició hace más de 10 años, pero fue en 2017 cuando su amistad atravesó un duro momento, ya que Selena fue diagnosticada con lupus y tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Para sorpresa de muchos, su donante fue la actriz y su amiga. “No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa. Me dio el mejor regalo y sacrificio”, escribió la intérprete.

Dada la situación anterior, los fans se sintieron molestos ante el hecho de que Selena no mencionara a Raisa e incluso, algunos pedían que el riñón tenía que llamarse “Francia”. Pero ésta no ha sido la única ocasión en que la amiga (o examiga) de Selena ha sido ‘ghosteada’ de la ecuación. Anteriormente, a través de un posteo de E! News, la cantante había declarado que su única amiga en la industria era “Taylor Swift”. Por supuesto, las declaraciones no le cayeron nada bien a Francia Raisa, quien sólo atinó a decir: “interesante”. Aunque luego borró el comentario y aparentemente después de eso dejó de seguir a Selena en Instagram.

La revelación del nombre del riñón ya se había dado en una entrevista que la actriz sostuvo con Rolling Stone en noviembre pasado, por lo que los rumores del término de amistad comenzaron a hacerse más latentes. Ante el ‘hate’ y la polémica que desataron las declaraciones de Selena, la cantante aprovechó un tik tok para aclarar la situación de su relación con Raisa: “Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, respondió Selena, con lo que da a entender que su relación con Raisa se encuentra bien, aunque quizá no tan íntima como lo fue hace una década.