Tras polémica con Maya Nazor, Santa Fe Klan lanza canción para su hijo Luka

Vaya lío que se ha armado entre Maya Nazor y Santa Fe Klan , pues la influencer asegura que el cantante guanajuatense no cumple con sus obligaciones como papá, mientras que el rapero señaló que su ex no lo deja ver a su hijo Luka.

¿Cómo surgió la polémica? En redes sociales se viralizó un video del rapero expresando su tristeza por no poder ver a su hijo Luka y por no poder compartir momentos importantes a su lado como el Día de Reyes.

¡Quería que la dominaran! A Helly le hartaron las atenciones [VIDEO] Helly se cansó de vivir con un hombre atento, sumiso y sin carácter; quería un hombre fuerte, que la dominara, y lo encontró en el primo de su ex.

¿Maya Nazor no deja que Santa Fe Klan vea a su hijo?

Santa Fe Klan confesó que no pudo ver a su hijo Luka el Día de Reyes porque su mamá se lo llevó de viaje a España. “Me pone triste porque ella puede viajar con él y yo no”, dijo el cantante mexicano.

Te puede interesar: Maya Nazor buscó a Santa Fe Klan pero él la rechazó y quedó evidenciado en redes

Posteriormente, Ángel Jair Quezada (Santa Fe Klan) mostró la captura de una transferencia bancaria por 250 mil pesos, cantidad que está obligado a dar cada mes hasta que Luka cumpla 18 años.

El cantante aseguró que cumple cabalmente con sus obligaciones económicas; sin embargo, Maya Nazor no le permite convivir plenamente con su hijo, pues solo puede verlo una o dos horas. “Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él, aunque sea un día”.

¿Maya Nazor teme por su seguridad y la de su hijo?

Luego de que Santa Fe Klan evidenciara que sí cumple con sus obligaciones de padre, Maya Nazor compartió un video en donde reveló que teme por su seguridad y la de su hijo, ya que cuando el cantante va a ver a su hijo lo hace acompañado de sujetos armados.



“Lo único que quiero es proteger a Luka, en el acuerdo que firmamos él puede ver a Luka el día que quiera, los días que quiera mientras no interrumpa con sus actividades”, relató Maya Nazor.

“Me da miedo, temo por mí y por mi hijo. Si algo me pasa culpo a Santa Fe Klan por hacer las cosas como las está haciendo. Yo no necesito pensión, yo voy a defender a mi hijo”.

¿Santa Fe Klan le dedicó una canción a su hijo Luka? En medio de la controversia, el rapero mexicano lanzó un tema titulado “Mi Niño”, el cual está dedicado a su hijo Luka y habla de los inconvenientes que ha tenido para verlo.

También te puede interesar: Santa Fe Klan revela cuánto le da de pensión a Maya Nazor, pero ella no le deja ver a su hijo

¿Qué dice la canción?

“Si mi pasado te hace sentir mal, perdón lo siento

No era esa mi intención, pero de nada me arrepiento

Tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento

Y no supe entender

Que nuestra vida es diferente a la de los demás

Nunca te dejé solo, de eso yo no soy capaz

Lo más valioso es el amor, ese que tú me das

Debes comprender los problemas de tus papás

Hace mucho que no te veo…

Y sé que tú también me quieres ver…

Mi niño…

Me duele que estás creciendo

Yo aquí todavía sufriendo

Por cosas del amor…

Y sé que me sigues queriendo

Aunque aquí sigo aprendiendo

Por mis errores sufriendo

Tú sanas mi dolor

A ver si el tiempo algún día nos junta

Y tal vez Dios me responda mi pregunta

Quiero saber por qué las cosas me ocultan

Yo solamente quiero que tú estés bien

Cada día te extraño más y más

Me duele tanto el no saber dónde estás

A lo mejor algún día me remplazarás

Debes comprender los problemas de tus papás

Hace mucho que no te veo…

Y sé que tú también me quieres ver…

Mi niño…

Me duele que estás creciendo

Yo aquí todavía sufriendo

Por cosas del amor…

Y sé que me sigues queriendo

Aunque aquí sigo aprendiendo

Por mis errores sufriendo

Tú sanas mi dolor”.