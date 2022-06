Tristán, el hijo de Yahir, se sincera y revela que se encuentra mejor.

Tristán Orthón parece que está enderezando su vida. ¿Es cierto esto?

Después de tantos escándalos, Yahir Othón Parra, conductor de La Academia, se sinceró hace algunas semanas y reveló que su hijo Tristán se encontraba mejor y que las polémicas por su comportamiento parecen haber terminado.

Cabe recordar que el hijo del exacadémico creó su cuenta de OnlyFans donde subía contenido erótico muy explícito, sin mencionar que tuvo grandes problemas con adicciones y se declaró abiertamente bisexual.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una personal bisexual y eso es perfecto para mí”, declaró en su momento Tristán a través de un live en Instagram.

“No sé por qué dicen que me di cuenta hasta ahora de que soy bi, porque siempre lo he sabido, la gente siempre lo ha sabido, era algo muy obvio. No se trata tanto de mí, siento que las personas se están enfocando mucho en eso, pero si quería la gente que aclarara esta duda y yo también quería aclarar eso, pero dejemos de decir ‘vamos a mirarlo porque es bisexual’. Para mí esto es ser como lo demás, está chido”, añadió.

¿Qué dijo Yahir al respecto? “Tristán está muy bien ahorita con las decisiones que ha tomado. Yo siempre le dije que tomara decisiones correctas, que las pensara que no fuera tan bravo a la hora de pensar y tan eufórico, entonces ahora gracias a Dios ya está tomando buenas decisiones, está estudiando, está al lado de su madre, todo está perfecto”, declaró el cantante en Venga La Alegría Fin de Semana.

Tristán habla sobre su mejoría

Las cámaras de Ventaneando captaron al hijo de Yahir en un parque de la CDMX en compañía de su nueva novia y aprovecharon para preguntarle cómo se encontraba después de tanta controversia y polémica sobre su comportamiento.

Cuando le preguntaron a Tristán qué opinaba de su papá ahora que está en La Academia, el joven respondió “que le va a ir muy bien”.

Sobre lo que Yahir dijo en una conferencia de prensa de La Academia de él y su mejoría, Tristán reveló que ha hablado con su papá. Así mismo, al ser cuestionado sobre si estaba haciendo música, el hijo mayor del conductor dijo que sí y que pronto daría más detalles en sus redes sociales.

“Sí, así es, ahí andamos hermanito. Te vas a enterar por mis redes sociales, va, ahí va a salir hermanito, no te preocupes”, añadió.

Por último, sobre el contenido que hacía para una plataforma (OnlyFans), Tristán declaró que su cuenta ya no estaba activa y pidió a nuestro reportero que le diera su espacio y que no respondería más cuestionamientos.