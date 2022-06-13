Yahir habla de los retos que enfrenta como conductor de La Academia.

Yahir visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de los retos más grandes que ha enfrentado como conductor de La Academia, confesando que la improvisación le costó mucho trabajo.

"Es un reto muy grande, es un reto que yo respeto mucho porque para mí ser conductor es como ser piloto en un avión, más en un proyecto en vivo. Yo he estado haciendo televisión durante 20 años de mi vida, estuve en La Academia, proyectos, realitys, teatro y todo. En cuestión de la televisión he visto mucha conducción en vivo. Me ha tocado ver y siempre me ha llamado la atención", declaró a este programa.

"Yo creo que un conductor tiene la calma y tranquilidad para escuchar el caos. Está acostumbrado y sigue y sigue. Yo no, en la cara se me notaba mucho. Se controló el programa... creo que yo estaba muy atado al chícharo", continuó.

¿Cómo se ha preparado Yahir para ser conductor? Yahir confesó que tiene un coach que lo apoya en su nueva etapa como conductor.



"Yo me siento apapachado y tranquilo, tengo un coach que me está dando muchos tips. Estoy agradecido con Rafa porque no me ha dejado desde el día uno, me explica que esto es una competencia y que yo soy el conductor. Me está quedando más claro el panorama", reveló.



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Yahir ha enfrentado grandes retos en La Academia

Yahir también confiesa que está feliz por Alexander Acha, quien es el nuevo director de La Academia: "Es un tipo que admiro mucho, gran compositor, músico y gran cantante", dijo.

El mexicano confiesa que ser conductor de La Academia ha sido todo un reto en su carrera profesional.

"A mí me tocó hacer La Voz, pero no teníamos chícharo con indicaciones. Esa cuestión de sentirte libre y aportar cosas de tu propia cosecha va a apasar poco a poco. La emoción es tremenda por la nostalgia de los 20 años", expresó.

Por último, el presentador de La Academia confesó que las críticas solo están relacionadas a la presentación musical de los concursantes.

"Esto se trata de música y lo que están criticando aquí es sobre la participación vocal. Va enfocado a la presentación y a cómo cantan. Vamos a recordar momentos especiales de La Academia con presentaciones musicales, va a haber fusiones", concluyó.

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