Yahir habla de los retos que enfrenta como conductor de La Academia.

¿Cómo se ha preparado Yahir para ser conductor?

Yahir confesó que tiene un coach que lo apoya en su nueva etapa como conductor.



"Yo me siento apapachado y tranquilo, tengo un coach que me está dando muchos tips. Estoy agradecido con Rafa porque no me ha dejado desde el día uno, me explica que esto es una competencia y que yo soy el conductor. Me está quedando más claro el panorama", reveló.