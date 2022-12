Triunfó en la televisión y ahora fue evidenciada siendo maltratada.

Uno de los temas que acapararon considerablemente los reflectores durante este 2022 fue el de Mónica Dossetti, actriz que tuvo que retirarse de la actuación debido a la esclerosis múltiple que padece y que la dejó postrada en una silla de ruedas.

José Dossetti confirma que agredió a su hermana y explica lo sucedido.

¿Quién es Mónica Dossetti? Mónica Dossetti nació en el estado de Puebla el 10 de julio de 1966. Actualmente tiene 56 años. En la década de los 90’s alcanzó la fama gracias a la telenovela “Volver a empezar”, posteriormente actuó en “El premio mayor” y “Salud, dinero y amor”. En total participó en 23 novelas y 6 series.

Tuvo que retirarse de los sets de grabación en 2015 debido a una enfermedad en el sistema inmunológico (esclerosis múltiple).

¿Qué es la esclerosis múltiple?

El neurólogo José Flores Rivera explicó a Venga la Alegría que los síntomas de esta enfermedad son la pérdida de visión, alteración en el equilibrio, fuerza y al caminar, así como visión doble. “La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta tres veces más a mujeres que a hombres, en adultos jóvenes. En ocasiones puede ocasionar una discapacidad severa. La enfermedad ataca una cubierta... unos hilitos que llevan la información del cerebro a las extremidades”.

¿Cómo fue el maltrato que recibió Mónica Dossetti? A mediados de año se filtró un video que desató la polémica y donde se aparecía a la actriz siendo violentada por su hermano José Dossetti, quien cuidaba de ella.

En el video se mostraban las agresiones de José a su hermana. En uno de los fragmentos, el exproductor le reclama a su hermana: “Dos horas arreglando tu silla para que hagas tus mama...”, a lo que Dossetti responde “el agua bye, el agua bye” y José le vuelve a mencionar el tiempo que invirtió arreglando su silla.

Posteriormente, Mónica dice “me estás gritando”, y se cubre los oídos, José contesta “cállate” y Mónica revira “ya estoy harta por hablarme mal”, luego José se coloca detrás de su silla y comienza a hacerle algunos ajustos y le dice “chin... tu ma... pen...”, se levanta y empieza a estrangular a su hermana con un objeto.

José dice “¡yo también me quiero morir!”, pero su hermana le responde “te quieres morir tú, yo no” y continúan las agresiones verbales. Después José le reclama a su hermana por hacer unos cambios en el baño: “Deja el plástico como me da la pu... gana a mí, porque me facilita el trabajo de limpiar tu mie...”, a lo que Dossetti le responde que “ni siquiera te doy esa tarea”.

¿Por qué la quiso estrangular?

Después de haber sido exhibido, José Dossetti rompió el silencio y aseguró en su momento que económica y mentalmente no estaba bien, al grado de asegurar que antes de pensar teminar con la vida de su hermana, él mismo pensó en suicidarse.

“Pasó por mi mente quitármela yo todo el tiempo, no por esto, sino desde antes. Estoy en tratamiento... no me va bien y ya. Tengo días muy malos en general, ese día estaba saturado de problemas de todo tipo, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, pago renta y tengo poco trabajo”, declaró.

“No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, añadió.