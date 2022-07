Vecino rompe el silencio tras grabar VIDEO de la agresión a Mónica Dossetti.

Pepe Cabello, vecino de Mónica Dossetti en Tepoztlán, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría para confirmar que él grabó el video del intento de estrangulamiento.

José Antonio Iturriaga dijo más del estado actual de Mónica Dosseti.

“Yo soy su vecino. José vive en la casa uno, Mónica en la casa dos y yo en la casa tres. El sistema de vigilancia es mío: en el momento en que comienzan las discuciones la cámara detecta ruidos y movimientos. Te lanza alertas de lo que está pasando”, dijo a este programa.

Cabello confesó que el video fue grabado el pasado 20 de mayo y él alertó a las autoridades de la violencia en el hogar de Mónica.

“Ese pleito se veía casi desde que llegó ella. Ella estaba muy a disgusto, gritaban y todo, pero nunca llegaban a los golpes. Yo hablé con José Dossetti y con su familia... el video es del 20 de mayo. Esa cámara era para vigilarla a ella; Dossetti sabía que estaba esa cámara. Quedaron que en dos semanas iban a ir por ella, pero nunca fueron”, comentó.

Te puede interesar: La súplica que hace Mónica Dossetti tras agresión de su hermano.

¿José Dossetti quería suicidarse?

Pepe Cabello revela que José Dossetti es una persona inestable, quien amenazaba con atentar contra su propia vida.

“José quitó las cámaras, también quitó el internet, su teléfono lo cambió y luego se desapareció. En el video, él amenaza con matarse, vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura... ese era el miedo de la familia. El temor era que pasara una tragedia”, declaró.

Y como varios testigos han revelado, Pepe también confirma que ningún miembro de la familia quiere tomar acciones legales en contra de José.

“Sabían que eran mis cámaras, que yo tenía el video y lo que hice fue denunciar anónimamente primero para que actuaran. No tengo contacto con ellos. Yo no puedo dejar pasar un acto de esos. Para ellos soy el villano porque la familia no quiere hacer nada. No sé por qué motivo no quieren actuar a favor de ella”, concluyó.

También te puede interesar: Sin bañar y mal comida: Así tenían a Mónica Dossetti dentro de su casa.