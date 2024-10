El paso del tiempo lleva a que se presente una nueva apariencia y para el caso, hay 2 caminos muy apropiados: por un lado naturalizar y entender que este es un proceso natural, que tener un nuevo color de pelo no es algo grave.

Y claro, también la alternativa puede ser adoptar un look con el que puedas hacerle frente a lo que ha dictado la misma naturaleza. Dentro de estas instancias, hay mucho que puede sumar y aquí hablaremos sobre el truco para cubrir las canas sin químicos.

Este hombre hace arte en el cabello de grandes celebridades [VIDEO] Karina Nova platicó con Jorge Mendoza, quien dibuja en el cabello de las personas y ya es llamado ‘El peluquero y barbero de las estrellas’.

Te puede interesar: ¿Cómo ocultar tus canas en unos minutos y sin tinte para cabello?

Comencemos expresando que este es un tema importante, pues es una realidad que el cabello es una expresión de personalidad y un aspecto valioso para la gente. Con el mismo se manifiestan historias, sensaciones y hasta el mismo estilo de vida con el que nos desenvolvemos.

¿Cuál es el truco para cubrir las canas sin químicos?

No hace falta hacer esto. Si encuentras comodidad en portar canas entonces no te preocupes en tomar medidas. Pero si no te agrada, pues requieres de 2 ingredientes y ellos son la cúrcuma como el té de manzanilla. El primer elemento es clave para lograr el pigmento que contribuye a que tu pelo esté más oscuro mientras que, el segundo cuenta con propiedades antioxidantes que ayudan al retraso de las canas.

Te puede interesar: La mascarilla para reparar las puntas abiertas en unos días

Teniendo estos elementos, es momento de hervir medio litro de agua y añadir estos ingredientes para posteriormente retirar la olla del fuego para dejar reposando por 20 minutos. Luego aplica la mezcla sobre tu melena que tiene que encontrarse limpia y después procede a enjuagar con agua tibia. Úsalo 3 veces por semana para encontrar resultados que sean satisfactorios y con ello las canas terminarán siendo cosa del pasado.