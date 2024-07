La realidad, es que todo lo que ingerimos termina teniendo algún tipo de consecuencia positiva o negativa sobre nuestro organismo. No hay manera que eso no suceda y claro, hay que tener en cuenta este aspecto para saber bien qué hacer en el día a día. Dicho esto, se sabe que hay instancias que pueden ser súper útiles y aquí vamos a comentarte sobre el truco para que evites los gases si comes legumbres.

Un consejo que nunca viene mal: disponer de una alimentación sana siempre es una buena idea. La razón radica en que mientras más responsables, racionales y objetivos seamos con las bebidas y comidas que pueblan el día a día mayores chances tendremos de tener una mejor calidad de vida.

¿Cuál es el truco para evitar los gases si comes legumbres?

Los especialistas consideran que la presencia de gas en el sistema digestivo es una parte normal del proceso de digestión que posiblemente produzca dolores si no terminan moviéndose con fluidez o facilidad. Es un hecho también, que hay motivos alrededor de esta instancia, pero dentro de ello se puede mencionar al consumo de legumbres, alimento más propenso a generar gases, como un causante de este hecho.

El por qué viene de la mano de que con el consumo de legumbres genera la incorporación de carbohidratos complejos como la rafinosa y estaquiosa. Agreguemos claro, que el cuerpo no tiende a descomponer por completo lo que llega al intestino, sin antes haber sido procesados. Ahí es cuándo comienza el proceso de fermentación que conlleva la aparición de gases que pueden incomodarte.

Para cerrar demos algunos consejos que suman mucho: puedes remojar las legumbres o enjuagarlas (con ello ayudarás a que se hidraten y liberen los carbohidratos complejos), cocinar a fuego lento para que queden bien blandas y se descompongan, incorporar hierbas y especias en estimulación de las enzimas digestivas y reducen la inflamación intestinal, consumirlas en forma de puré, pues con eso facilita la digestión y la combinación con otras verduras.