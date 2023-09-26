Conoce el truco viral del hielo en la lavadora para quitar las arrugas de la ropa

Es fundamental tener una buena limpieza para nuestra vida diaria, ya sea por presencia, por decencia y hasta por sentido común. En definitiva, es evidente que hay una mezcla de factores y aquí vamos a hacer hincapié en un truco viral conocido como el hielo en la lavadora, para que puedas quitar las arrugas de la ropa.

Digamos que, este elemento es de los más utilizados y desde hace tiempo de los más populares para el aseo. Es claro que optimiza tiempos y nos permite ahorrar esfuerzo para limpiar nuestra ropa del día a día, algo que podía ser muy molesto antes. Ahora bien, dentro de sus muchas herramientas, está claro que existen ciertos recursos que puede que no conozcas, así que hablemos del que nos convoca.

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¿Cuál es el truco viral del hielo en la lavadora para quitar las arrugas de la ropa?

Es una realidad que, una vez que sacamos la ropa de una lavadora puede que la encontremos algo arrugada (cosa más que lógica, pues sale limpia, pero no por ello está eximida de estar en el estado en que se encuentra). Ahora bien, es también un hecho que luego de colocarla bajo el sol, no queremos planchar. Y ante esto, hay una solución.

Lo que tienes que hacer, es agregar hielos a la lavadora después de que haya acontecido la liberación de la primera y segunda carga de agua. La explicación radica en que, van a ser efectivos al momento de hacer el centrifugado para que las prendas salgan más lisas. Ahora bien, ten cuidado, pues se torna necesario hacer esto con precaución, ya que no aplica para cualquier tipo de lavadora.

Puedes, en todo caso, implementar otra alternativa cómo agregar vinagre blanco al ciclo de enjuague, para luego lavar tus prendas como debe ser, es decir usando detergente.

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Considera que, tienes que agregar una taza de vinagre blanco al momento de enjuagar y posteriormente dejar que la lavadora termine su proceso de limpieza y con eso habrán resultados positivos.