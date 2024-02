Trueno, ex de Nicki Nicole, publica polémico mensaje tras infidelidad de Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole habían conformado una de las parejas más queridas y mediáticas del momento; sin embargo, esta llegó a su fin por una presunta infidelidad de Hassan Emilio Kabande Laija, así lo dejó entrever la cantante argentina. No obstante, esta noticia habría sido bien recibida por algunos, tal es el caso de Trueno, expareja sentimental de Nicki.

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole? Después de los rumores en redes sociales, Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma a través de sus historias de Instagram, donde dejó entrever que se debió por una infidelidad del intérprete de “Qlona”, “PRC”, “La bebé”, “Ella baila sola”, “Tulum”, “Lady Gaga”, entre otras.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó Nicki Nicole.

Cabe mencionar que la madrugada de este martes 13 de febrero se viralizó el video de un fanático de Peso Pluma, en donde se le ve caminando tomado de la mano de una escultural mujer que no es Nicki Nicole. Sin embargo, la identidad de la mujer sigue siendo desconocida.

¿Cómo reaccionó Trueno?

Luego de que se diera a conocer la ruptura entre ambos, miles de personas hicieron eco sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma, esto derivó en que el nombre de Trueno, expareja de Nicki Nicole, volviera a relucir.

A través de su cuenta de TikTok Trueno subió un video promocionando su más reciente sencillo “No cap”, en donde aparece vestido con una camiseta blanca sin mangas. Su publicación fue aprovechada por sus fans que le pidieron que se pusiera nuevamente en contacto con Nicki Nicole.

“Llámala Trueno, es tu hora”, “Trueno llama a tu lluvia”, “Lo subió hace ocho minutos y ya hay más de 500 comentarios pidiendo que llame a Nicki entre ellos el mío”, “Llámala Trueno”, “Tienes camino libre Trueno”, fueron algunos de los comentarios.

@trueno Ya salio “NO CAP” por colors 🔥😬 se viene el discooooo ♬ sonido original - Trueno

Pero la cosa no quedó ahí, ya que a raíz de esto Trueno publicó un sugerente mensaje en su cuenta de “X”: “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”. Este hecho fue interpretado por sus fans como un guiño a Nicki Nicole.

Aprendí q es más importante el ‘hacia donde’ que ‘con quien’ — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) February 13, 2024

¿Quién es Trueno?

Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno, es un rapero, cantante y freestyler argentino. Nació en La Boca, Buenos Aires, Argentina, un 25 de marzo del año 2002. En 2017 inició su carrera musical con el tema “K.I.N.G” y se consagró en la competencia “Cruce de Campeones”. En 2020 hizo público su romance con Nicki Nicole, con quien se comprometió; sin embargo, su romance no prosperó y llegó a su fin.