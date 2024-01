“Tú solo eres su padrastro, no el papá”: Mujer explota contra su pareja por regañar a su hija

Las redes sociales lo han vuelto a hacer de nuevo, ya que recientemente nos regalaron la historia de una mujer que se hizo viral por reclamarle a su pareja por haber regañado a su hija, a sabiendas de que únicamente es su padrastro y no su padre biológico, lo que generó un sinfín de reacciones entre los internautas.

En redes sociales se difundió un polémico video en donde una mujer explota contra su pareja por haber regañado a su hija. En la cuenta de “X” (antes Twitter) de “Prófugos del ácido fólico”, fue compartido el polémico video.

En el clip se ve a una mujer que se está arreglando y a la vez está regañando a su pareja, quien a su parecer, no puede regañar a su hija porque es su padrastro y no su padre, cosa que le deja muy en claro en el video.

¿Cómo fue el reclamo?

“Tú solo eres el padrastro, no el papá”, le dice la mujer enojada a su pareja, pero eso no es todo, ya que también le deja en claro que aunque el padre biológico no ha estado presente, él ya sabía en lo que se estaba metiendo y su deber es mantener a su hija, no regañarla, ya que no es su padre, sino su padrastro.

“No eres el papá. Tienes obligación de mantenerla, de llevarla a la escuela, de comprarle lo que ella necesita porque cuando usted me conoció, me conoció con ella. Usted lo aceptó, si la niña le hizo un daño usted debe decírmelo a mí”, dijo la mujer.

Tras escuchar las palabras de fémina, su pareja le respondió que no estaba de acuerdo con ello, pues asegura que la niña es malcriada y su padre nunca ha visto por ella, por lo que tiene el derecho de llamarle la atención.

“Me dices que sólo la debo mantener, así lo he hecho, nunca me he negado; sin embargo, no creo justo que entonces no pueda si quiera llamarle la atención. Creo que me he ganado el hecho de que me vea como su padre porque el real nunca vio por ella”, aseguró el hombre.

“Dices tú que soy simplemente un padrastro, desde que yo me junté contigo y conocí a la niña, Héctor no ha estado presente para la niña. Es una niña malcriada que está haciendo las cosas mal”, agregó.

Ante esto, la mujer respondió: “Ahora sí te pesa darle cosas a la niña, pero cuando te metiste conmigo ya sabías que tenía una hija”. Finalmente su pareja le dio un ultimátum: “Me molesta que no me quieras dar mi rol como padre que ya me he ganado. Entonces si yo soy el padrastro una cosa es quererla y otra cosa mantenerla. Entonces que venga Héctor y la mantenga, porque de aquí en adelante yo ya no te voy a dar nada para la niña. Si yo no tengo que ser el padre porque no salió de mí, ni modo, que venga Héctor y la mantenga”.

Tu solo eres el… PADRASTRO, NO EL PAPÁ pic.twitter.com/HuKe4oGECl — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 22, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como mencionamos al principios de la nota, el video generó infinidad de comentarios en redes sociales donde los internautas discutieron sobre la situación del padrastro.

“Jajaja ¡Wow! Es increíble todo lo que dice esa mujer”, “Mi consejo es… mejor busquen una mujer sin hijos”, “Sea una dramatización o no, así hay muchos simplones sin amor que están dispuestos a sufrir”, “Es momento de buscar el divorcio y separarse de esa mujer”, fueron algunos de los comentarios.