Viral: Joven comparte su vida como mantenida y da consejos en TikTok

Las redes sociales constantemente nos regalan sucesos virales que nos sacan muchas carcajadas; sin embargo, también hay muchos otros que generan polémica y causan indignación, tal es el caso de una joven que se hizo viral por compartir cómo es su vida como mantenida, incluso se atrevió a dar consejos en TikTok.

¿Qué es ser una persona mantenida? El término "mantenido" o “mantenida” se utiliza comúnmente para describir a una persona, ya sea hombre o mujer que recibe apoyo financiero o material de otra persona, muchas veces derivada de una relación sentimental o familiar.

Ser mantenido implica que una persona depende económicamente de otra. La dinámica de ser mantenido puede variar según la naturaleza de la relación y los acuerdos entre las partes involucradas.

Es importante destacar que el término “mantenido” lleva consigo connotaciones que sugieren que una persona depende completamente de la otra en términos económicos. En algunas situaciones, ser mantenido puede ser una elección consensuada entre las partes, mientras que en otros casos puede dar lugar a dinámicas de dependencia desequilibradas o incluso a relaciones abusivas.

¿Cómo es la vida de la joven mantenida?

En TikTok se hizo viral una joven que reveló ser una “mantenida” tras iniciar una relación con un extranjero. Se trata de la usuaria @soynathc, quien comparte en la red social cómo es su vida de mantenida, ya que su novio es el proveedor en su relación y cubre todos los gastos.

En uno de los videos la joven contó que su relación inició después de que ambos se conocieran en una app de citas. Según la chica, el amor se dio a primera vista, por lo que casi de inmediato formalizaron su relación y se fueron a vivir juntos y ahora es él el que provee todo.

¿Cómo ser una mantenida? Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando la joven dio 10 consejos para ser una mantenida, aunque también el hecho de que usa el dinero de su pareja para generar más dinero y que en un futuro espera no depender de nadie.

Los consejos que la joven dio son:



“Que ser mantenida no sea tu única meta en la vida, te expones a muchos riesgos, violencia económica, física, emocional y de todo tipo”. “Edúcate, los estudios son para ti, para crecer como persona”. “Consigue un trabajo antes de ser mantenida, no solamente para generar dinero, sino también para desarrollarte como persona”. “Si un wey te dice que está buscando a alguien para mantener o que se quede en casa huye, está buscando a alguien sumisa, un borreguito que haga lo que diga sin cuestionar, quiere a alguien bajo su control”. “Huye si este wey te dice que le encantan las mujeres independientes”. “Una vez que ya eres mantenida utiliza el dinero de tu esposo para ganar más dinero”. “Mantente ocupada, con hobbies, trabajos, ve al gym, sal con tus amigas, has planes que no incluyan a tu pareja, tienes que tener vida propia”. “No te quedes callada si hay violencia”. “No importa si tu novio o tu esposo no es millonario, que tenga mentalidad de proveedor, si te ama te va a querer libre, no limitada”. “Si te ama no te debe reclamar el dinero que te da”. “Utiliza el tiempo para ser feliz”. “No andes de celosa, si te es infiel jamás podrá evitarlo, no va a cambiar, no lo puedes evitar, vive tu vida, sé feliz, has experiencias por tu cuenta y no te preocupes si te engaña o no”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, el video de la joven mantenida generó opiniones divididas en TikTok, ya que algunos creen que no debería promover este estilo de vida, mientras que otras le aplaudieron y le hicieron saber que desean tener su vida.

“Donde hay dependencia económica, hay dependencia emocional”, “Ser mantenida mientras construyes tu negocio y te preparas académicamente”, “Yo quiero ser mantenida, mi prometido ya me dijo que me va a mantener y que si trabajo ese dinero va a ser mío”, “No soy fan de esto”, “¿Por qué piensan que por ser mantenida ya no se puede hacer nada?”, “¿Por qué se enojan con ella?”, “Jajajaja, ¿es neta?”, fueron algunos de los comentarios.

